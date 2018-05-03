В США снимут фильм о жизненном пути Трампа
Американский журналист Габриел Шерман планирует снять фильм о президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщает Hollywood Reporter.
Американский журналист Габриел Шерман планирует снять фильм о президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщает Hollywood Reporter.
По данным издания, картина получит название «Ученик» (The Apprentice), как и одноименное
«Как журналист я писал о Дональде Трампе более 15 лет. Меня восхищает его путь молодого бизнесмена, строящего карьеру в суровом мире
Журналист также сообщил о начале работы над сценарием к фильму.
В январе 2018 года вышла книга Майкла Вульфа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа», которая сразу стала бестселлером в США. В частности, автор заявляет об изменах американского лидера своей жене Меланье. Публикация ляжет в основу телесериала о главе Белого дома.