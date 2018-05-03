В США снимут фильм о жизненном пути Трампа

Источник: AP 2018

По данным издания, картина получит название «Ученик» (The Apprentice), как и одноименное реалити-шоу с участием главы Белого дома. Шерман планирует показать в ленте путь миллиардера к посту президента США.

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«Как журналист я писал о Дональде Трампе более 15 лет. Меня восхищает его путь молодого бизнесмена, строящего карьеру в суровом мире Нью-Йорка 70-х и 80-х годов. Этот период много рассказывает о человеке, которые сегодня занимает Овальный кабинет», — рассказал Шерман.

Журналист также сообщил о начале работы над сценарием к фильму.