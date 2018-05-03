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03:21 (мск), источник: ДЕЙТА

Восьмой ребенок родился в семье приморского полицейского

Cотрудник уголовного розыска майор полиции Александр Король из Владивостока в восьмой раз стал отцом, сообщили DEITA. RU в УМВД Приморья.

Источник: ДЕЙТА

По словам многодетного отца, его главная ценность в жизни — семья. Любую свободную от службы минуту он уделяет жене и детям. Их старшей дочери Полине уже 18 лет, она заканчивает школу, помогает матери по дому и мечтает связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел, стать полицейским-кинологом. Второй по старшинству — Павел. Он занимается спортом, в будущем хочет стать известным футболистом, а в свободное от учебы время участвует в воспитании младших братьев и сестер. Анастасия Король отметила, что воспитывать восемь детей одновременно — задача сложная, но в их сплоченной семье все друг другу помогают.

Ребята получили подарки — мягкие игрушки, спортивный инвентарь и обучающие настольные игры. Многодетной маме коллеги супруга вручили букет цветов, а главе семейства — денежную премию.

Михаил Грач.

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