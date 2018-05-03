Восьмой ребенок родился в семье приморского полицейского

По словам многодетного отца, его главная ценность в жизни — семья. Любую свободную от службы минуту он уделяет жене и детям. Их старшей дочери Полине уже 18 лет, она заканчивает школу, помогает матери по дому и мечтает связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел, стать полицейским-кинологом. Второй по старшинству — Павел. Он занимается спортом, в будущем хочет стать известным футболистом, а в свободное от учебы время участвует в воспитании младших братьев и сестер. Анастасия Король отметила, что воспитывать восемь детей одновременно — задача сложная, но в их сплоченной семье все друг другу помогают.