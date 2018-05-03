Восьмой ребенок родился в семье приморского полицейского
Cотрудник уголовного розыска майор полиции Александр Король из Владивостока в восьмой раз стал отцом, сообщили DEITA. RU в УМВД Приморья.
Cотрудник уголовного розыска майор полиции Александр Король из Владивостока в восьмой раз стал отцом, сообщили DEITA. RU в УМВД Приморья.
По словам многодетного отца, его главная ценность в жизни — семья. Любую свободную от службы минуту он уделяет жене и детям. Их старшей дочери Полине уже 18 лет, она заканчивает школу, помогает матери по дому и мечтает связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел, стать
Ребята получили подарки — мягкие игрушки, спортивный инвентарь и обучающие настольные игры. Многодетной маме коллеги супруга вручили букет цветов, а главе семейства — денежную премию.
Михаил Грач.