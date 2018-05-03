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03:20 (мск), источник: Восток Медиа

Юным владивостокцам разрешили не идти в школу

Мэрия разрешила родителям не отправлять детей в школы. Такое решение мамы и папы могут принять в связи с бушующей непогодой, сообщает РИА «Восток-Медиа».

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Источник: РИА "Новости"

По информации пресс-службы мэрии, в четверг, 3 мая, школы и детские сады Владивостока, несмотря на непогоду, работают в своём обычном режиме. При этом специалисты управления образования администрации города отметили, что родители сами решают, отправлять детей в школу или детский сад.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что писало о том, что синоптики объявили в регионе штормовое предупреждение в связи с непогодой. Минувшей ночью дожди и ветер резко усилились, в некоторых районах до ураганных значений.

Все службы жизнеобеспечения Владивостока находятся в состоянии повышенной готовности. Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно рекомендовало жителям и гостям края отказаться от дальних поездок, временно воздержаться от выезда за пределы населённых пунктов.

Помимо того, что в крае третий день подряд идут дожди, минувшей ночью в столице выпал снег — его жители города увидели рано утром 3 мая на трассе Седанка — Патрокл.

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