Юным владивостокцам разрешили не идти в школу

Источник: РИА "Новости"

По информации пресс-службы мэрии, в четверг, 3 мая, школы и детские сады Владивостока, несмотря на непогоду, работают в своём обычном режиме. При этом специалисты управления образования администрации города отметили, что родители сами решают, отправлять детей в школу или детский сад.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что писало о том, что синоптики объявили в регионе штормовое предупреждение в связи с непогодой. Минувшей ночью дожди и ветер резко усилились, в некоторых районах до ураганных значений.

Все службы жизнеобеспечения Владивостока находятся в состоянии повышенной готовности. Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно рекомендовало жителям и гостям края отказаться от дальних поездок, временно воздержаться от выезда за пределы населённых пунктов.