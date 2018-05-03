Защитник хабаровского «Амура» сыграет на чемпионате мира

Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, состязания начнутся для команды Чехии 5 мая матчем против Словакии. Далее команда Йозефа Яндача в рамках группового этапа сыграет со Швецией, Швейцарией, Россией, Беларусью, Францией и Австрией.

В составе национальной сборной России на чемпионате мира сыграют экс-форвард «Амура» Алексей Бывальцев и хабаровчанин Михаил Григоренко.

РИА «Восток-Медиа» писало, что Михал Йордан принимал участие в третьем этапе Еврохоккейтура. В двух встречах, защитник очков не набрал, однако выступил в качестве капитана своей национальной сборной, которая в итоге и победила в Чешских играх. Также принял участие в Шведских играх.