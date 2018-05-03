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03:31 (мск), источник: Восток Медиа

Защитник хабаровского «Амура» сыграет на чемпионате мира

Тренерский штаб сборной Чехии вызвал защитника хабаровского хоккейного клуба «Амур» Михала Йордана в национальную команду. Игрок примет участие в чемпионате мира, который пройдёт в Дании с 4 по 20 мая.

Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, состязания начнутся для команды Чехии 5 мая матчем против Словакии. Далее команда Йозефа Яндача в рамках группового этапа сыграет со Швецией, Швейцарией, Россией, Беларусью, Францией и Австрией.

В составе национальной сборной России на чемпионате мира сыграют экс-форвард «Амура» Алексей Бывальцев и хабаровчанин Михаил Григоренко.

РИА «Восток-Медиа» писало, что Михал Йордан принимал участие в третьем этапе Еврохоккейтура. В двух встречах, защитник очков не набрал, однако выступил в качестве капитана своей национальной сборной, которая в итоге и победила в Чешских играх. Также принял участие в Шведских играх.

Агентство писало, что контракт защитника с хабаровским «Амуром» действует до апреля 2019 года. Сейчас в клубе пять чехов: помимо Михала Йордана за «тигров» продолжат выступать Томаш Зогорна, Ян Коларж, к команде также присоединились вратарь Либор Кашик и нападающий Томаш Филиппи. Клуб официально сообщил о подписании контрактов с этими новичками.

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