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06:28 (мск), источник: РИА Новости

Жители Волоколамска заявили иски к полигону «Ядрово»

ВОЛОКОЛАМСК, 3 мая — РИА Новости. Жители Волоколамска заявили в городской суд несколько исков к ООО «Ядрово» о возмещении морального вреда на общую сумму 5,5 миллиона рублей, сообщила РИА Новости представитель истцов Инна Елисеева.

Источник: РИА Новости

«Жители заявили иски на сумму 700, 800 и 900 тысяч рублей (2,4 миллиона — ред.), это заседание назначено на 7 мая, по заседанию, которое назначено на 1 июня, заявлено два иска на общую сумму 1,3 миллиона», — сказала Елисеева.

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Еще один представитель истцов Илья Лапкин рассказал агентству, что еще одно заседание 6 июня.

«Там заявлены два иска на общую сумму 1,8 миллиона », — сказал он.

Также жители города подали в суд заявление с требованием закрыть полигон. Третьим лицом по делу заявлена администрация Волоколамского муниципального района Московской области.

На территории свалки «Ядрово» недалеко от Волоколамска ранее вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что полигон «Ядрово» рекультивируют, активная стадия работы должна завершиться к 15 июня. В ходе ежегодного обращения к жителям Воробьев назвал борьбу с незаконными свалками и наведение порядка на полигонах ТБО одним из приоритетов для подмосковного правительства. Воробьев подчеркивал, что власти должны своевременно информировать людей о рекультивации полигонов, чтобы все действия в этом направлении были понятны жителям.

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