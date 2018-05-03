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03:26 (мск), источник: VLADNEWS

Десять междугородних рейсов из Владивостока отменены 3 мая

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения.

Источник: VLADNEWS

Десять автобусных междугородних рейсов из Владивостока отменены сегодня, 3 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.

Отменены следующие рейсы:

526 Владивосток — Славянка 09:15.

501 Владивосток — Уссурийск 11:30.

526 Владивосток — Славянка 15:00.

506 Владивосток — Находка 15:10.

504 Владивосток — Большой Камень 15:55.

522 Владивосток — Покровка 16:30.

501 Владивосток — Уссурийск 17:35.

503 Владивосток — Дальнегорск 18:00.

504 Владивосток — Большой Камень 18:50.

501 Владивосток — Уссурийск 19:10.

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