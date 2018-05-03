Десять междугородних рейсов из Владивостока отменены 3 мая
В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения.
В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения.
Десять автобусных междугородних рейсов из Владивостока отменены сегодня, 3 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.
Отменены следующие рейсы:
526 Владивосток — Славянка 09:15.
501 Владивосток — Уссурийск 11:30.
526 Владивосток — Славянка 15:00.
506 Владивосток — Находка 15:10.
504 Владивосток — Большой Камень 15:55.
522 Владивосток — Покровка 16:30.
501 Владивосток — Уссурийск 17:35.
503 Владивосток — Дальнегорск 18:00.
504 Владивосток — Большой Камень 18:50.
501 Владивосток — Уссурийск 19:10.