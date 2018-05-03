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03:24 (мск), источник: ДЕЙТА

«Приморские партизаны» услышат сегодня приговор

Приговор по уголовному делу «приморских партизан» будет оглашен в Приморском краевом суде в четверг, сообщает DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

Оглашение приговора начнется в 11:00 по местному времени.

Напомним, 10 апреля коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт. Они сочли доказанной причастность подсудимых к убийству четырех жителей Кировского района Приморья, совершенном в сентябре 2009 года. Также они сочли, что все пятеро заслуживают снисхождения.

Приморский краевой суд признал фигурантов виновными в убийствах нескольких человек, в том числе двух милиционеров, ранении еще нескольких стражей порядка, кражах, в том числе оружия и боеприпасов из отделения милиции, разбоях и в ряде других преступлений. Подсудимые были приговорены к различным срокам — от 22 лет заключения до пожизненного лишения свободы.

Михаил Грач.

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