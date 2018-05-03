В Приморье нет лесных пожаров

Источник: Вести Приморье

На утро четверга, 3 мая, в Приморье нет действующих лесных пожаров. За прошедшие сутки локализованы два пожара в Тернейском и Ханкайском районах.

Также за сутки ликвидированы 10 лесных пожаров в Дальнегорском городском округе, Ольгинском, Тернейском, Кавалеровском, Партизанском, Лазовском, Пожарском районах.

На тушении пожаров работали 237 человек, в том числе работники «Приморской авиабазы» и «Приморского лесничества» и силы арендаторов. Было задействовано 56 единиц техники.