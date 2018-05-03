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05:12 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье нет лесных пожаров

На тушении пожаров работали 237 человек, было задействовано 56 единиц техники.

Источник: Вести Приморье

На утро четверга, 3 мая, в Приморье нет действующих лесных пожаров. За прошедшие сутки локализованы два пожара в Тернейском и Ханкайском районах.

Также за сутки ликвидированы 10 лесных пожаров в Дальнегорском городском округе, Ольгинском, Тернейском, Кавалеровском, Партизанском, Лазовском, Пожарском районах.

На тушении пожаров работали 237 человек, в том числе работники «Приморской авиабазы» и «Приморского лесничества» и силы арендаторов. Было задействовано 56 единиц техники.

Напомним, на всей территории Приморья действует особый противопожарный режим. С начала введения особого противопожарного режима выявлено более 80 нарушителей, сумма штрафов составила почти 200 тысяч рублей.

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