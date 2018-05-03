Стала известна программа «Амурских волн» в Хабаровске

Стало известно расписание концертов VII Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны-2018», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, что в дни празднования 160-летия Хабаровска в краевой столице выступят Центральный военный оркестр министерства обороны РФ (Москва) и ансамбль барабанщиков «Фиеста» Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова (Москва), лучшие оркестры Восточного военного округа. Также своё участие в фестивале «Амурские волны» 2018 подтвердили образцово-показательный оркестр Национальной гвардии Республики Казахстан и духовой оркестр Военно-музыкального училища при университете обороны Монголии, которые уже приезжали в Хабаровск.
Первый праздничный концерт, посвящённый 160-й годовщине Хабаровска, оркестры дадут 25 мая (пятница) в 16:00 в СЗК «Платинум Арена».
26 мая (суббота) в 11:00 на площади имени Ленина начнётся театрализованное шествие, посвящённое юбилею города.
27 мая (воскресенье) в 15:00 — 16:00 по Муравьёва-Амурского пройдёт традиционный марш-парад военных оркестров-участников Фестиваля. На площади Комсомольской в 16:00 — 21:00 состоятся концертные выступления военных оркестров.
29 мая (вторник) 19:00 — 21:00 в Хабаровском краевом музыкальном театре концерт дадут Центральный военный оркестра Министерства обороны РФ, солисты Москвы и Хабаровска. В это же время в Городском Дворце культуры выступит Военный оркестр штаба Северо-Западного Ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии РФ (г. Санкт-Петербург).
30 мая (среда) в 20:00 — 22:00 перед Спасо-Преображенским собором пройдёт 1-е представление Фестиваля и праздничный фейерверк.
31 мая (четверг) в 20:00 — 22:00 — 2-е представление Фестиваля и праздничный фейерверк на площади Славы.
1 июня (пятница) в 19:00 — 21:00 в СЗК «Платинум Арена» состоится дефиле-представление военных оркестров-участников Фестиваля. В это же время в Хабаровском краевом музыкальном театре выступит концерт симфонического Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ.
2 июня (суббота) в 15:00 — 17:00 в Хабаровском краевом музыкальном театре пройдёт концерт симфонического Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ и лауреата международных конкурсов, профессора Кемёнского университета Keimyung University-KMU (г. Тэгу, Республика Корея) Сергея Тарасова (фортепиано). В 19:00 — 21:00 — дефиле-представление военных оркестров-участников Фестиваля в СЗК «Платинум Арена».
Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», фестиваль военных духовых оркестров «Амурские волны» в этот раз порадует хабаровчан и гостей города не только плац-концертами и шествием по главной улице. Самое ожидаемое культурное событие года пополнится новой площадкой — выставочным залом. В краеведческом музее имени Гродекова впервые пройдёт выставка, посвящённая военным оркестрам, уникальному фестивалю «Амурские волны» и человеку, стоявшему у его истоков — главному военному дирижёру России Валерию Халилову, который 25 декабря 2016 года погиб в авиакатастрофе под Сочи.