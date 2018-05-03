Стала известна программа «Амурских волн» в Хабаровске

Напомним, что в дни празднования 160-летия Хабаровска в краевой столице выступят Центральный военный оркестр министерства обороны РФ (Москва) и ансамбль барабанщиков «Фиеста» Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова (Москва), лучшие оркестры Восточного военного округа. Также своё участие в фестивале «Амурские волны» 2018 подтвердили образцово-показательный оркестр Национальной гвардии Республики Казахстан и духовой оркестр Военно-музыкального училища при университете обороны Монголии, которые уже приезжали в Хабаровск.

Напомним, что в дни празднования 160-летия Хабаровска в краевой столице выступят Центральный военный оркестр министерства обороны РФ (Москва) и ансамбль барабанщиков «Фиеста» Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова (Москва), лучшие оркестры Восточного военного округа. Также своё участие в фестивале «Амурские волны» 2018 подтвердили образцово-показательный оркестр Национальной гвардии Республики Казахстан и духовой оркестр Военно-музыкального училища при университете обороны Монголии, которые уже приезжали в Хабаровск.