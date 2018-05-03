У красноярцев началась самая короткая рабочая неделя в году
Она продлится всего два дня.
Она продлится всего два дня.
В России началась самая короткая рабочая неделя в 2018 году. Официально граждане должны выйти на работу только на два дня.
На следующей неделе количество рабочих дней также будет сокращено до четырех. Это связано с празднованием Дня Победы. Отработав два дня, население уйдет на дополнительный выходной 9 мая. 10 и 11 мая будут рабочими.
Следующие длинные выходные ожидаются в июне, в честь Дня России. Страна отдохнет с 10 по 12 июня, но до этого придется отработать шесть дней. По информации Роструда, понедельник, 11 июня, будет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с субботы, 9 июня.
Затем три выходных подряд ждут россиян только в ноябре. С 3 по 5 ноября в стране празднуют День народного единства. Новогодние каникулы в этом году начнутся с 30 декабря.