У красноярцев началась самая короткая рабочая неделя в году

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В России началась самая короткая рабочая неделя в 2018 году. Официально граждане должны выйти на работу только на два дня.

На следующей неделе количество рабочих дней также будет сокращено до четырех. Это связано с празднованием Дня Победы. Отработав два дня, население уйдет на дополнительный выходной 9 мая. 10 и 11 мая будут рабочими.

Следующие длинные выходные ожидаются в июне, в честь Дня России. Страна отдохнет с 10 по 12 июня, но до этого придется отработать шесть дней. По информации Роструда, понедельник, 11 июня, будет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с субботы, 9 июня.