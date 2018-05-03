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05:09 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

У красноярцев началась самая короткая рабочая неделя в году

Она продлится всего два дня.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В России началась самая короткая рабочая неделя в 2018 году. Официально граждане должны выйти на работу только на два дня.

На следующей неделе количество рабочих дней также будет сокращено до четырех. Это связано с празднованием Дня Победы. Отработав два дня, население уйдет на дополнительный выходной 9 мая. 10 и 11 мая будут рабочими.

Следующие длинные выходные ожидаются в июне, в честь Дня России. Страна отдохнет с 10 по 12 июня, но до этого придется отработать шесть дней. По информации Роструда, понедельник, 11 июня, будет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с субботы, 9 июня.

Затем три выходных подряд ждут россиян только в ноябре. С 3 по 5 ноября в стране празднуют День народного единства. Новогодние каникулы в этом году начнутся с 30 декабря.

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