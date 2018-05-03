Мисс и Мистером Красноярского края стали Галина Макшакова и Сергей Солдатов

В Красноярске выбрали мистера и мисс края. Лучшими в международном конкурсе красоты стали 23 — летний студент СибГУ им. Решетнева Сергей Солдатов и 25 — летняя сотрудница «ООО РН-Ванкор» Галина Макшакова. Об этом сообщает Академия Международных Конкурсов Красоты. К финалу конкурса девушки и юноши до 29 лет готовились полтора месяца. Они участвовали в мастер-классах, интеллектуальных играх, фотосессиях, занимались спортом, проходили специальную подготовку по дефеле. Финал проходил в нескольких этапов: визитная карточка, творческий номер, дефиле в купальниках (у девушек), а также выход в вечерних нарядах. Жюри оценивали в целом вид участников, умение держаться на сцене, насколько они способны оригинально и творчески мыслить.