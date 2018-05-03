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05:19 (мск), источник: АиФ Красноярск

Мисс и Мистером Красноярского края стали Галина Макшакова и Сергей Солдатов

Теперь пара будет представлять регион на международном конкурсе.

В Красноярске выбрали мистера и мисс края. Лучшими в международном конкурсе красоты стали 23 — летний студент СибГУ им. Решетнева Сергей Солдатов и 25 — летняя сотрудница «ООО РН-Ванкор» Галина Макшакова. Об этом сообщает Академия Международных Конкурсов Красоты. К финалу конкурса девушки и юноши до 29 лет готовились полтора месяца. Они участвовали в мастер-классах, интеллектуальных играх, фотосессиях, занимались спортом, проходили специальную подготовку по дефеле. Финал проходил в нескольких этапов: визитная карточка, творческий номер, дефиле в купальниках (у девушек), а также выход в вечерних нарядах. Жюри оценивали в целом вид участников, умение держаться на сцене, насколько они способны оригинально и творчески мыслить.

Уверенную победу в номинации «Мистер» одержал Сергей Солдатов, он будущий специалист по Управлению человеческими ресурсами. Кроме того увлекается экстремальным отдыхом, боксом, сноубордом, а также любит готовить. Мисс стала Галина Макшакова. Девушка является ведущим специалистом по управлению капитальным строительством. Также увлекается сноубордом, а такжеквестами и искусством.

Пару пригласили на участие в масштабных международных конкурсах в Китае, а также вручили ценных призы. Кроме победителей были названы имена ещё четырёх вице-мисс и вице-мистеров.

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