Изнанку высокой моды увидят хабаровчане

Автор выставки — известный хабаровский дизайнер Елена Рудермель. Её имя постоянно на слуху с тех пор, как дальневосточница одержала победу в международном конкурсе молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла — 2008» в Санкт-Петербурге и в качестве награды получила право пройти стажировку в мюнхенской Академии моды и дизайна.

В модных историях кутюрье мы склонны видеть лишь глянцевую, парадную сторону, которая сводится к дефиле моделей во время показа, в то время как «страхи и слезы», а главное — месяцы кропотливой работы зачастую остаются невидимыми за плотно закрытыми дверями мастерской. Этот проект дает возможность заглянуть за кулисы и пройти вместе с дизайнером путь от первого наброска до дефиле коллекции на подиуме, увидеть настоящий бэкстейдж, приблизиться к «миру моды». Он раскрывается в скетчбуках, фотографиях и видео, в которых тщательно задокументирован процесс создания одежды «от кутюр». Посетитель сможет увидеть, что становится для автора источником вдохновения: будь то случайный кадр из фильма, строки из недавно прочитанной книги или историческая личность. Всё это на страницах скетчбука находит свое материальное воплощение в реальных вещах — платьях, рубашках, жакетах и брюках, — сообщили агентству в музее имени Гродекова.