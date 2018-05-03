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05:17 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Изнанку высокой моды увидят хабаровчане

В гродековском музее открывается выставка Елены Рудермель.

Завтра, 4 мая, в краеведческом музее имени Гродекова состоится открытие уникального выставочного проекта «от кутюр» — New look by Rudermel, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Автор выставки — известный хабаровский дизайнер Елена Рудермель. Её имя постоянно на слуху с тех пор, как дальневосточница одержала победу в международном конкурсе молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла — 2008» в Санкт-Петербурге и в качестве награды получила право пройти стажировку в мюнхенской Академии моды и дизайна.

В модных историях кутюрье мы склонны видеть лишь глянцевую, парадную сторону, которая сводится к дефиле моделей во время показа, в то время как «страхи и слезы», а главное — месяцы кропотливой работы зачастую остаются невидимыми за плотно закрытыми дверями мастерской. Этот проект дает возможность заглянуть за кулисы и пройти вместе с дизайнером путь от первого наброска до дефиле коллекции на подиуме, увидеть настоящий бэкстейдж, приблизиться к «миру моды». Он раскрывается в скетчбуках, фотографиях и видео, в которых тщательно задокументирован процесс создания одежды «от кутюр». Посетитель сможет увидеть, что становится для автора источником вдохновения: будь то случайный кадр из фильма, строки из недавно прочитанной книги или историческая личность. Всё это на страницах скетчбука находит свое материальное воплощение в реальных вещах — платьях, рубашках, жакетах и брюках, — сообщили агентству в музее имени Гродекова.

Логическим финалом выставки станет презентация последней коллекции Елены Рудермель «У истока», над которой дизайнер работала два года и презентовала в рамках Фестиваля Русской моды в Милане в ноябре 2017 года. Выставка продлится до 4 июля 2018 года.

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