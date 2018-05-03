В Красноярск идет резкое похолодание со снегом

Источник: РИА "Новости"

В начале мая в Красноярске ожидается прохладная погода. По данным портала Gismeteo.ru, в четверг, 3 мая, температура воздуха будет держаться на отметке +8…+10°C. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный с порывами до 14 м/c.

«Ночью в Красноярском крае местами ожидаются сильные осадки», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.

В пятницу, 4 мая, синоптики прогнозируют похолодание до +6…+8°C. В светлое время суток пройдет дождь. Ветер будет дуть со скоростью до 8 м/с.

Отметим, что на предстоящих выходных ожидается прохладная погода. Днем столбики термометров достигнут отметки +7…+9°C, ночью опустятся до −1…+2°C. 9 мая синоптики прогнозируют снег.