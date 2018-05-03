В Красноярск идет резкое похолодание со снегом
Ночные температуры опустятся до -1°C.
Ночные температуры опустятся до -1°C.
В начале мая в Красноярске ожидается прохладная погода. По данным портала Gismeteo.ru, в четверг, 3 мая, температура воздуха будет держаться на отметке +8…+10°C. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер
«Ночью в Красноярском крае местами ожидаются сильные осадки», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.
В пятницу, 4 мая, синоптики прогнозируют похолодание до +6…+8°C. В светлое время суток пройдет дождь. Ветер будет дуть со скоростью до 8 м/с.
Напомним, в мае 2017 года сильный снегопад повалил деревья в заповеднике «Столбы». Толщина снежного покрова составила 30 см. Под тяжестью мокрого снега обломились ветки, а некоторые деревья с корнями были вырваны из земли.