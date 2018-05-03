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05:41 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярск идет резкое похолодание со снегом

Ночные температуры опустятся до -1°C.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 47% 762 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

В начале мая в Красноярске ожидается прохладная погода. По данным портала Gismeteo.ru, в четверг, 3 мая, температура воздуха будет держаться на отметке +8…+10°C. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный с порывами до 14 м/c.

«Ночью в Красноярском крае местами ожидаются сильные осадки», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.

В пятницу, 4 мая, синоптики прогнозируют похолодание до +6…+8°C. В светлое время суток пройдет дождь. Ветер будет дуть со скоростью до 8 м/с.

Отметим, что на предстоящих выходных ожидается прохладная погода. Днем столбики термометров достигнут отметки +7…+9°C, ночью опустятся до −1…+2°C. 9 мая синоптики прогнозируют снег.

Напомним, в мае 2017 года сильный снегопад повалил деревья в заповеднике «Столбы». Толщина снежного покрова составила 30 см. Под тяжестью мокрого снега обломились ветки, а некоторые деревья с корнями были вырваны из земли.

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