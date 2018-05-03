В Красноярске пройдут праздничные мероприятия в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Источник: НИА Красноярск

Основная программа событий в краевой столице начнется 8 мая. В 12.00 на Мемориале Победы пройдет вручение копий переходящих красных знамен воинских частей, сформированных на территории Красноярского края в годы Великой Отечественной войны, победителям школьных конкурсов — лучшим музеям и лучшим патриотическим клубам. В 16.00 в Большом концертном зале пройдет праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны. В 19.30 на Театральной площади состоится торжественный запуск городских фонтанов, который будет сопровождаться полуторачасовой концертной программой.

В День Победы, с 10.00 до 10.40, на площади Победы (ул. Дудинская, 2А) состоится митинг, в ходе которого в память об участниках войны, погибших на поле боя и ушедших из жизни в мирное время, пройдет церемония возложения венков и цветов к Вечному огню. Праздничные митинги также пройдут и на традиционных площадках в районах города.

В 11.20 на площади Революции для жителей и гостей праздника состоится театрализованное представление с участием лучших творческих коллективов края, затем состоится торжественное прохождение воинских частей, сводных отрядов подразделений силовых структур, федеральных органов власти, вузов, раритетной военной техники. Шествие пройдет с 11.30 до 12.30 от площади Революции по улицам Карла Маркса и Диктатуры Пролетариата, проспекту Мира до площади Мира.

Традиционно в Красноярске состоится всероссийская акция «Бессмертный полк». Жители и гости города, наблюдавшие шествие военнослужащих на площади Революции, смогут перейти с улицы Карла Маркса на проспект Мира и примкнуть к колонне «Бессмертного полка». Построение колонны пройдет с 12.30 до 13.30 на пересечении улицы Дзержинского и проспекта Мира. Колонна «Бессмертного полка» начнет движение в 13.30 по проспекту Мира до площади перед Большим концертным залом. Шествие завершится на площади Мира праздничным концертом.

«В 14.30, когда участники “Бессмертного полка” войдут на площадь перед БКЗ, впервые пройдет акция “Красноярск поёт Победу”. Горожане массово исполнят песню “День Победы”. Красноярск этой акцией сможет попасть в книгу рекордов России. Для этого в город специально приедут эксперты, представляющие организацию, чтобы этот зафиксировать рекорд», — рассказал заместитель департамента главы города Денис Антонов.

Представители молодежных движений края помогают красноярцам в изготовлении штендеров для участия в акции «Бессмертный полк». В этом году для людей старшего поколения, не имеющих возможности изготовить конструкцию самостоятельно, активистами студенческих отрядов края будет сделано порядка 1 000 штендеров, которые будут доставлены в молодежные центры города. Подробную информацию об акции можно узнать по телефону единой горячей линии «Бессмертного полка» в регионе: + 7 (391) 293−19−45 .

В течение всего праздничного дня в Красноярске будут работать различные тематические культурные площадки. Так, на Театральной площади с 15.00 до 19.00 горожанам представят масштабную концертную программу с выступлениями участников молодежного творческого фестиваля «Голос Победы» и красноярских творческих коллективов.

Основной праздничный концерт состоится с 20.00 до 22.45 на площади перед Большим концертным залом.

Завершится празднование Дня Победы салютом в двух точках города — с баржи на Енисее напротив гостиницы «Огни Енисея» и на острове Татышев напротив ТРЦ «Июнь». Начало салюта в 22.45.