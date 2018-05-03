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05:30 (мск), источник: НИА Красноярск

Улицу Парижской Коммуны закрыли для движения

С 29 апреля до 7 мая будет полностью перекрыт для движения участок улицы Парижской Коммуны: от ул. Марковского до ул. Ленина.

Источник: НИА Красноярск

Ограничения связаны с ремонтными работами в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Работы по ремонту дороги там ведет ООО «ПромСтрой».

Дорога будет закрыта:

— с 07.00 29 апреля до 24.00 30 апреля.

— с 22.00 1 мая до 07.00 7 мая.

Для водителей будет выставлена временная дорожно-знаковая информация.

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