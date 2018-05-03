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09:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Научные weekend-ы: 5 мая пройдет лекция об уникальных растениях Иркутской области

Встреча пройдет в Научной библиотеке имени Распутина ИГУ.

Источник: Комсомольская правда

Обучаться и узнавать много нового о своем родном крае можно в любом возрасте. Ирутяне это понимают, именно поэтому открытые лекции так популярны в нашем городе. Как раз сейчас в самом разгаре новый проект — «Научные weekend-ы». Организаторы — Иркутский государственный университет и Клуб молодых ученых «Альянс». Первая лекция прошла 10 марта. Запланировано всего 13 таких встреч. Место встречи всегда одно и то же — Научная библиотека им. В. Г. Распутина Иркутского государственного университета.

Очередная лекция состоится 5 мая. Ее тема — «Уникальные растения Прибайкалья: редкие, реликтовые и эндемичные виды». Лектором выступит заведующий кафедрой ботаники ИГУ Андрей Лиштва.

Начало в 11.00. Вход свободный.

Отметим, проект «Научные weekend’ы» посвящен 100-летию Иркутского государственного университета. Однако, по словам проректора по научной работе и международной деятельности ИГУ Константина Григоричева, он станет отправной точкой для целой серии проектов, связанных с одной из главных задач — «открытием» университета для Иркутска.

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