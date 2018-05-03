В Омске умерла культурный деятель Нина Бревнова

При участии Нины Никандровны в Омске был создан Омский симфонический оркестр, камерный оркестр Омской филармонии, Литературный музей им. Ф. М. Достоевского. В годы ее руководства областным управлением культуры были построены здания ТЮЗа, Музыкального театра. В области появились 12 музеев, девять районных Домов культуры и целый ряд библиотек и детских музыкальных школ.

— Ушел из жизни яркий человек, обладавший душевной щедростью и невероятным жизнелюбием. С именем Нины Никандровны связана целая эпоха в истории культуры нашего региона. Благодаря ее неистощимой энергии и инициативе в Омске были построены Концертный зал, Театр юного зрителя, Музыкальный театр и многие другие учреждения искусства, появились творческие коллективы, которые и сегодня прославляют наш регион далеко за его пределами. Нина Никандровна умела разглядеть настоящий талант и всегда была открыта для экспериментов в сфере культуры. Такие люди, как Нина Никандровна Бревнова, гордость Омской области. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах всех, кто имел счастье ее знать.