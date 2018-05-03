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06:58 (мск), источник: Om1.ru

В Омске умерла культурный деятель Нина Бревнова

При ее участии были созданы одни из самых любимых омичами учреждения культуры.

В Омске 2 мая скончалась почетная гражданка Омской области, заслуженный работник культуры РСФСР Нина Бревнова. Ей было 94 года. В течение 18 лет Нина Бревнова возглавляла Омское областное управление культуры.

При участии Нины Никандровны в Омске был создан Омский симфонический оркестр, камерный оркестр Омской филармонии, Литературный музей им. Ф. М. Достоевского. В годы ее руководства областным управлением культуры были построены здания ТЮЗа, Музыкального театра. В области появились 12 музеев, девять районных Домов культуры и целый ряд библиотек и детских музыкальных школ.

Соболезнования родным и близким Нины Никандровны Бревновой выразил глава региона.

Александр Бурков, врио губернатора Омской области:

— Ушел из жизни яркий человек, обладавший душевной щедростью и невероятным жизнелюбием. С именем Нины Никандровны связана целая эпоха в истории культуры нашего региона. Благодаря ее неистощимой энергии и инициативе в Омске были построены Концертный зал, Театр юного зрителя, Музыкальный театр и многие другие учреждения искусства, появились творческие коллективы, которые и сегодня прославляют наш регион далеко за его пределами. Нина Никандровна умела разглядеть настоящий талант и всегда была открыта для экспериментов в сфере культуры. Такие люди, как Нина Никандровна Бревнова, гордость Омской области. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах всех, кто имел счастье ее знать.

Добавим, что Нина Никандровна Бревнова была награждена медалями «За отвагу», «За трудовую доблесть», а также была кавалером орденов Почета, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов. В возрасте 19 лет она участвовала в боях под Воронежем в Великой Отечественной войне.

Редакция портала Om1.ru выражает соболезнования родным и близким покойной.

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