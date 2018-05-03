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05:24 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Приморский циклон может принести хабаровчанам снег

Окончательно погода в Хабаровском крае улучшится 9 мая.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 44% 762 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

Существенное похолодание пришло в Хабаровский край после тёплых и солнечных майских выходных. Температура на берегах Амура заметно понизилась и продолжит своё падение в ближайшие дни. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в региональном Гидрометцентре. Вторжение холода в регион произошло по причине мощного атмосферного вихря, который затопил дождями соседний Владивосток и другие города и посёлки Приморья.

В Приморском крае сейчас проходит циклон, который уже третий день поливает их дождями, он смещается и затягивает на нашу территорию холодный воздух. Мы уже почувствовали похолодание из-за северо-восточного ветра, — рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — Осадков Хабаровскому краю от этого приморского циклона пока не досталось, а вот холодок он нам принёс. Ночные температуры в ближайшие сутки упадут практически до нулевых отметок. Особенно это понижение хабаровчане почувствуют ночами 4 и 5 мая. Ожидаются осадки в виде дождей, возможно даже со снегом. Завтра днём температура воздуха ожидается не выше +7 … +8.

Последний раз за эту весну снегопад хабаровчане наблюдали 27 апреля. Тогда горожане за сутки наблюдали смену едва ли не трёх сезонов подряд.

С 6 мая количество осадков будет снижаться, столбик термометра постепенно пойдёт вверх. Однако окончательно погода улучшится 9 мая. День Победы в Хабаровске ожидается ясным, с ночными температурами около +5, а днём воздух прогреется до 19 градусов выше ноля. Вторую декаду мая в регионе прогнозируется стабильное тепло.

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