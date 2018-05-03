Приморский циклон может принести хабаровчанам снег
Окончательно погода в Хабаровском крае улучшится 9 мая.
Окончательно погода в Хабаровском крае улучшится 9 мая.
Существенное похолодание пришло в Хабаровский край после тёплых и солнечных майских выходных. Температура на берегах Амура заметно понизилась и продолжит своё падение в ближайшие дни. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в региональном Гидрометцентре. Вторжение холода в регион произошло по причине мощного атмосферного вихря, который затопил дождями соседний Владивосток и другие города и посёлки Приморья.
В Приморском крае сейчас проходит циклон, который уже третий день поливает их дождями, он смещается и затягивает на нашу территорию холодный воздух. Мы уже почувствовали похолодание
Последний раз за эту весну снегопад хабаровчане наблюдали 27 апреля. Тогда горожане за сутки наблюдали смену едва ли не трёх сезонов подряд.
С 6 мая количество осадков будет снижаться, столбик термометра постепенно пойдёт вверх. Однако окончательно погода улучшится 9 мая. День Победы в Хабаровске ожидается ясным, с ночными температурами около +5, а днём воздух прогреется до 19 градусов выше ноля. Вторую декаду мая в регионе прогнозируется стабильное тепло.