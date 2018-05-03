Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Екатерина Стриженова познакомилась с внуком
В глубинке нашли женщину-двойника Трампа (фото)
Дженнифер Лопез вышла на красную дорожку в леопардовом платье
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Боярская, Безрукова, Кожевникова на закрытии ММКФ 2018
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
Позор: Сотникова поругалась с работником аэропорта
Анна Семенович призналась, что давно колет ботокс
Дженнифер Лопез вышла на красную дорожку в леопардовом платье
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
В Москве могут построить канатную дорогу
Фоторепортажи
8Серж Саргсян ушел в отставку
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
05:46 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области поручитель по кредиту выплатил банку 1,5 млн рублей

В Чунском районе гражданка Х., которая являлась поручителем по кредитному займу гражданина А., выплатила банку 1,5 млн рублей.

Как сообщает 3 мая 2018 года пресс-служба УФССП России по Иркутской области, мужчина, имея иностранное гражданство, уехал на родину и перестал вносить деньги в счёт погашения кредита. Тогда банк обратился в суд с иском о взыскании задолженности с поручителя.

Судебные приставы напомнили гражданке Х., что поручитель несет персональную ответственность по оплате кредита наравне с заемщиком. Они разъяснили, что, если женщина не исполнит обязательства перед банком, в счёт долга арестуют её имущество, а вырученные от его продажи деньги перечислят в счет погашения задолженности. Гражданка Х. изыскала необходимые 1,5 млн рублей в течение двух дней и оплатила долг в полном объёме.

Все новости региона
Как улица стала для Никола Пашиняна дорогой в премьеры
Украина ввела новые санкции против России
Что значит для рубля решение ФРС не повышать ставку
Охранники Джонни Деппа подали на него в суд
Макрон назвал жену премьер-министра Австралии «вкусной»
«Приморским партизанам» в третий раз дали длительные сроки
Китай разместил ракеты на спорных островах Южно-Китайского моря
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шапито, а не игра. «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, уступив «Роме» «Ливерпуль» — в финале Лиги чемпионов спустя 11 лет. Клопп — спустя пять. И опять «Ливерпуль», как и его тренер, не выглядит фаворитом предстоящего матча
Авто
Новый «Гелик» в действии: задавайте свои вопросы Наконец-то. Наконец-то мы можем прокатиться на совершенно новом поколении легендарного G-класса
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно» Человек-оркестр — актер, продюсер и режиссер Данила Козловский поделился мыслями о женском равноправии, о том, как не решался брать свою возлюбленную на роль в «Тренере» и как годами готовился стать режиссером
Недвижимость
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
За что вас могут не выпустить за границу
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Названа страна с самым дешевым гражданством
Леди
Революционерка моды, певица: что мы знаем о жене Ким Чен Ына Что известно о первой леди одной из самых закрытых стран мира и как она влияет на положение дел в Северной Корее, читайте ниже.
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь