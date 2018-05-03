В Иркутской области поручитель по кредиту выплатил банку 1,5 млн рублей
В Чунском районе гражданка Х., которая являлась поручителем по кредитному займу гражданина А., выплатила банку 1,5 млн рублей.
В Чунском районе гражданка Х., которая являлась поручителем по кредитному займу гражданина А., выплатила банку 1,5 млн рублей.
Как сообщает 3 мая 2018 года
Судебные приставы напомнили гражданке Х., что поручитель несет персональную ответственность по оплате кредита наравне с заемщиком. Они разъяснили, что, если женщина не исполнит обязательства перед банком, в счёт долга арестуют её имущество, а вырученные от его продажи деньги перечислят в счет погашения задолженности. Гражданка Х. изыскала необходимые 1,5 млн рублей в течение двух дней и оплатила долг в полном объёме.