В Иркутской области поручитель по кредиту выплатил банку 1,5 млн рублей

Как сообщает 3 мая 2018 года пресс-служба УФССП России по Иркутской области, мужчина, имея иностранное гражданство, уехал на родину и перестал вносить деньги в счёт погашения кредита. Тогда банк обратился в суд с иском о взыскании задолженности с поручителя.

Судебные приставы напомнили гражданке Х., что поручитель несет персональную ответственность по оплате кредита наравне с заемщиком. Они разъяснили, что, если женщина не исполнит обязательства перед банком, в счёт долга арестуют её имущество, а вырученные от его продажи деньги перечислят в счет погашения задолженности. Гражданка Х. изыскала необходимые 1,5 млн рублей в течение двух дней и оплатила долг в полном объёме.