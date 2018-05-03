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05:52 (мск), источник: АиФ Красноярск

ФК «Енисей» выиграл у самарцев, забив два мяча пенальти

Красноярцы заняли третье место в турнирной таблице Первенства России.

ФК «Енисей» обыграл «Волгарь» в домашнем матче в Красноярске 36-го тура Футбольной национальной лиги. Хозяева добились победы, благодаря двум пенальти.

На 61-й минуте первый гол с 11-метровой отметки в составе «Енисея» забил Александр Кутьин. Через 10 минут счёт сравнял Владлен Бабаев. Но на 81-й минуте победу красноярцам принёс Валерий Кичин.

После победы «Енисей» занял второе место в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с «Крыльями Советов». Однако самарцы позже провели игру с «Ротором» из Волгограда, и сейчас сибиряки находятся на третьем месте. Первую строчку занимает «Оренбург».

В следующем туре красноярцы сыграют в гостях с «Шинником».

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