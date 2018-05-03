ФК «Енисей» выиграл у самарцев, забив два мяча пенальти

На 61-й минуте первый гол с 11-метровой отметки в составе «Енисея» забил Александр Кутьин. Через 10 минут счёт сравнял Владлен Бабаев. Но на 81-й минуте победу красноярцам принёс Валерий Кичин.

После победы «Енисей» занял второе место в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с «Крыльями Советов». Однако самарцы позже провели игру с «Ротором» из Волгограда, и сейчас сибиряки находятся на третьем месте. Первую строчку занимает «Оренбург».