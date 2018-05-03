32-й автобус заменили на ПАЗик
На это неделе красноярцы заметили, что 32-й автобус, следующий по маршруту Академия биатлона-3-я Дальневосточная, заменили с просторного ЛиАЗа на тесный ПАЗ.
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На это неделе красноярцы заметили, что 32-й автобус, следующий по маршруту Академия биатлона-3-я Дальневосточная, заменили с просторного ЛиАЗа на тесный ПАЗ.
Пассажиры 32-го автобуса отметили, что эта замена необоснованна, поскольку в часы пик салон набивается до отказа. «Утром сажусь на конечной, на “Сопке”. Раньше всем хватало места, а теперь за один раз салон набивается людьми, и мы едем в толкучке», — рассказала
В департаменте транспорта этот вопрос пока не прокомментировали. Замена автобуса может быть связана с недавним устранением нескольких маршрутов.