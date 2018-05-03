32-й автобус заменили на ПАЗик

Пассажиры 32-го автобуса отметили, что эта замена необоснованна, поскольку в часы пик салон набивается до отказа. «Утром сажусь на конечной, на “Сопке”. Раньше всем хватало места, а теперь за один раз салон набивается людьми, и мы едем в толкучке», — рассказала НИА-Красноярск пассажирка Анна.