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05:55 (мск), источник: НИА Красноярск

32-й автобус заменили на ПАЗик

На это неделе красноярцы заметили, что 32-й автобус, следующий по маршруту Академия биатлона-3-я Дальневосточная, заменили с просторного ЛиАЗа на тесный ПАЗ.

Источник: НИА Красноярск

Пассажиры 32-го автобуса отметили, что эта замена необоснованна, поскольку в часы пик салон набивается до отказа. «Утром сажусь на конечной, на “Сопке”. Раньше всем хватало места, а теперь за один раз салон набивается людьми, и мы едем в толкучке», — рассказала НИА-Красноярск пассажирка Анна.

В департаменте транспорта этот вопрос пока не прокомментировали. Замена автобуса может быть связана с недавним устранением нескольких маршрутов.

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