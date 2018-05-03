В Челябинске объявили режим НМУ

— С вечера 2 мая до полудня 3 мая в Челябинске ожидаются метеоусловия, которые могут способствовать накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, — замечают синоптики.

А в остальном погода неплоха. В четверг, 3 мая, на улице +12…+13 градусов. Пока над городом светит яркое солнце. Но в течение дня возможны небольшие дожди и грозы. Такая же погода сохранится и в пятницу, 4 мая.