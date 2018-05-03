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07:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинске объявили режим НМУ

Пока менее чем на сутки.

Источник: AP 2018

Закончились дожди и ветер — начались НМУ. В областном центре установились неблагоприятные метеоусловия, сообщает Челябинский гидрометцентр.

— С вечера 2 мая до полудня 3 мая в Челябинске ожидаются метеоусловия, которые могут способствовать накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, — замечают синоптики.

А в остальном погода неплоха. В четверг, 3 мая, на улице +12…+13 градусов. Пока над городом светит яркое солнце. Но в течение дня возможны небольшие дожди и грозы. Такая же погода сохранится и в пятницу, 4 мая.

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