Сегодня, 3 мая, из-за репетиции Парада Победы перекроют центр Перми
Какие улицы будут закрыты для движения и как пойдет общественный транспорт.
Какие улицы будут закрыты для движения и как пойдет общественный транспорт.
3 и 7 мая в Перми пройдут генеральные репетиции парада, посвященного 9 Мая. Как сообщили в администрации Перми, с 19 до 23 часов на время тренировки будет перекрыт центр города.
Итак, какие улицы закроют для движения:
— Улица Екатерининская — от Газеты Звезда до Куйбышева;.
— Улица Луначарского — от Куйбышева до Газеты Звезда;.
— Комсомольский проспект (четная и нечетная сторона) — от Пушкина до Ленина;.
— Октябрьская площадь;.
— Комсомольский проспект (четная сторона) — от Ленина до Монастырской.
Кроме этого, запрещена стоянка всех видов транспортных средств на Комсомольском проспекте (четная и нечетная сторона) — от Пушкина до Екатерининской и на Октябрьской площади.
Как будет ходить общественный транспорт.
Пермяки, которые вечером будут добираться с работы домой, обратите внимание, что некоторые автобусы и троллейбусы изменят маршрут следования:
Автобусы 7 и 41 в сторону центра Перми от Коммунального моста будут ходить до остановки «Улица Попова»;.
Автобус 3 в прямом направлении будет следовать от пересечения улиц Монастырской и Сибирской по улицам Сибирская, Пушкина и далее по маршруту следования. В обратном направлении без изменений;.
Автобус 10 в прямом направлении будет следовать от пересечения улиц Комсомольский проспект и Пушкина по улицам Пушкина, Попова, Ленина и далее по маршруту следования. В обратном направлении — от пересечения улиц Ленина и Борчанинова по улицам Борчанинова, Пушкина, Комсомольский проспект и далее по маршруту следования;.
Автобус 14 в прямом направлении будет следовать от пересечения улиц Ленина и Борчанинова по улицам Борчанинова, Пушкина, Островского и далее по маршруту следования. В обратном направлении от пересечения улиц Островского и Пушкина по улицам Пушкина, Попова, Ленина и далее по маршруту следования;.
Автобус 33 в направлении центра Перми будет следовать от пересечения улиц Попова и Ленина по улицам Попова, Пушкина, Сибирская и далее по маршруту следования. В обратном направлении по улицам Сибирская, Пушкина, Попова и далее по маршруту следования;.
Автобус 60 в прямом направлении будет следовать от пересечения улиц Попова и Ленина по улицам Попова, Пушкина, Комсомольский проспект и далее по маршруту следования. В обратном направлении от пересечения улиц Комсомольский проспект и Пушкина по улицам Пушкина, Попова и далее по маршруту следования;.
Автобус 68 в прямом направлении будет следовать от пересечения улиц Ленина и Борчанинова по улицам Борчанинова, Пушкина, Николая Островского, далее по маршруту следования. В обратном направлении от пересечения улиц Екатерининская и Сибирская по улицам Сибирская, Пушкина, Попова, Ленина и далее по маршруту следования;.
Троллейбусы 1 и 5 будут ходить по маршруту «Улица Гусарова — Комсомольская площадь».