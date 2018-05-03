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07:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Сегодня, 3 мая, из-за репетиции Парада Победы перекроют центр Перми

Какие улицы будут закрыты для движения и как пойдет общественный транспорт.

Источник: Комсомольская правда

3 и 7 мая в Перми пройдут генеральные репетиции парада, посвященного 9 Мая. Как сообщили в администрации Перми, с 19 до 23 часов на время тренировки будет перекрыт центр города.

Итак, какие улицы закроют для движения:

— Улица Екатерининская — от Газеты Звезда до Куйбышева;.

— Улица Луначарского — от Куйбышева до Газеты Звезда;.

— Комсомольский проспект (четная и нечетная сторона) — от Пушкина до Ленина;.

— Октябрьская площадь;.

— Комсомольский проспект (четная сторона) — от Ленина до Монастырской.

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Кроме этого, запрещена стоянка всех видов транспортных средств на Комсомольском проспекте (четная и нечетная сторона) — от Пушкина до Екатерининской и на Октябрьской площади.

Как будет ходить общественный транспорт.

Пермяки, которые вечером будут добираться с работы домой, обратите внимание, что некоторые автобусы и троллейбусы изменят маршрут следования:

Автобусы 7 и 41 в сторону центра Перми от Коммунального моста будут ходить до остановки «Улица Попова»;.

Автобус 3 в прямом направлении будет следовать от пересечения улиц Монастырской и Сибирской по улицам Сибирская, Пушкина и далее по маршруту следования. В обратном направлении без изменений;.

Автобус 10 в прямом направлении будет следовать от пересечения улиц Комсомольский проспект и Пушкина по улицам Пушкина, Попова, Ленина и далее по маршруту следования. В обратном направлении — от пересечения улиц Ленина и Борчанинова по улицам Борчанинова, Пушкина, Комсомольский проспект и далее по маршруту следования;.

Автобус 14 в прямом направлении будет следовать от пересечения улиц Ленина и Борчанинова по улицам Борчанинова, Пушкина, Островского и далее по маршруту следования. В обратном направлении от пересечения улиц Островского и Пушкина по улицам Пушкина, Попова, Ленина и далее по маршруту следования;.

Автобус 33 в направлении центра Перми будет следовать от пересечения улиц Попова и Ленина по улицам Попова, Пушкина, Сибирская и далее по маршруту следования. В обратном направлении по улицам Сибирская, Пушкина, Попова и далее по маршруту следования;.

Автобус 60 в прямом направлении будет следовать от пересечения улиц Попова и Ленина по улицам Попова, Пушкина, Комсомольский проспект и далее по маршруту следования. В обратном направлении от пересечения улиц Комсомольский проспект и Пушкина по улицам Пушкина, Попова и далее по маршруту следования;.

Автобус 68 в прямом направлении будет следовать от пересечения улиц Ленина и Борчанинова по улицам Борчанинова, Пушкина, Николая Островского, далее по маршруту следования. В обратном направлении от пересечения улиц Екатерининская и Сибирская по улицам Сибирская, Пушкина, Попова, Ленина и далее по маршруту следования;.

Троллейбусы 1 и 5 будут ходить по маршруту «Улица Гусарова — Комсомольская площадь».

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