Замминистра спорта сменили в Красноярском крае
Вместо Аркадия Кривошеева назначена Светлана Ходюш.
Вместо Аркадия Кривошеева назначена Светлана Ходюш.
В министерстве спорта Красноярского края произошли кадровые перестановки. Как сообщили в
Другим распоряжением на должность назначена Светлана Ходюш. Место первого замминистра она займет с 7 мая. Со Светланой Ходюш заключили служебный контракт на три года.
К слову, ранее она возглавляла отдел организационной и кадровой работы министерства спорта Красноярского края.