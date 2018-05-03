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09:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Замминистра спорта сменили в Красноярском крае

Вместо Аркадия Кривошеева назначена Светлана Ходюш.

Источник: Комсомольская правда

В министерстве спорта Красноярского края произошли кадровые перестановки. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, первый заместитель министра Аркадий Кривошеев от должности освобожден. С 4 мая он покидает пост «по собственной инициативе». Распоряжение, подписанное исполняющим обязанности председателя правительства Виктором Томенко, уже вступило в силу.

Другим распоряжением на должность назначена Светлана Ходюш. Место первого замминистра она займет с 7 мая. Со Светланой Ходюш заключили служебный контракт на три года.

К слову, ранее она возглавляла отдел организационной и кадровой работы министерства спорта Красноярского края.

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