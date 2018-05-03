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07:29 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге состоится вторая репетиция парада Победы с участием техники

Сегодня вечером в центре Екатеринбурга начнется вторая репетиция парада Победы в Великой Отечественной войне с участием военной техники, сообщали ранее в мэрии.

С 20:00 до 04:00 закроют проспект Ленина от Луначарского до Репина, улицу 8 Марта — от Малышева до Ельцина и саму улицу Ельцина.

Ранее также сообщалось, что военная техника будет следовать со Вторчермета, в связи с чем во время ее движения будут ограничивать движение по улицам:

  • Окраинная (от улицы Палисадной до улицы Дорожной),
  • Дорожная (от улицы Окраинной до улицы Военной),
  • Военная (от улицы Дорожной до улицы Патриса Лумумбы),
  • Патриса Лумумбы (от улицы Военной до улицы Московской),
  • Московская (от улицы Патриса Лумумбы до проспекта Ленина),
  • Посадская (от улицы Большакова до улицы Пальмиро Тольятти),
  • Пальмиро Тольятти (от улицы Посадской до улицы Московской),
  • Репина (от улицы Малышева до проспекта Ленина),
  • Малышева (от улицы Московской до улицы Репина),
  • Попова (от улицы Московской до улицы Репина).

Напомним, что первая такая репетиция состоялась 27 мая, а 7 мая пройдет генеральная. Ранее в центре по ночам военные отрабатывали пешую часть парада, а по утрам на Вторчермете — механизированную.

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