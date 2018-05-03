В Екатеринбурге состоится вторая репетиция парада Победы с участием техники

С 20:00 до 04:00 закроют проспект Ленина от Луначарского до Репина, улицу 8 Марта — от Малышева до Ельцина и саму улицу Ельцина.

Ранее также сообщалось, что военная техника будет следовать со Вторчермета, в связи с чем во время ее движения будут ограничивать движение по улицам:

Окраинная (от улицы Палисадной до улицы Дорожной),

Дорожная (от улицы Окраинной до улицы Военной),

Военная (от улицы Дорожной до улицы Патриса Лумумбы),

Патриса Лумумбы (от улицы Военной до улицы Московской),

Московская (от улицы Патриса Лумумбы до проспекта Ленина),

Посадская (от улицы Большакова до улицы Пальмиро Тольятти),

Пальмиро Тольятти (от улицы Посадской до улицы Московской),

Репина (от улицы Малышева до проспекта Ленина),

Малышева (от улицы Московской до улицы Репина),

Попова (от улицы Московской до улицы Репина).