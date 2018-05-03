В Екатеринбурге состоится вторая репетиция парада Победы с участием техники
Сегодня вечером в центре Екатеринбурга начнется вторая репетиция парада Победы в Великой Отечественной войне с участием военной техники, сообщали ранее в мэрии.
Сегодня вечером в центре Екатеринбурга начнется вторая репетиция парада Победы в Великой Отечественной войне с участием военной техники, сообщали ранее в мэрии.
С 20:00 до 04:00 закроют проспект Ленина от Луначарского до Репина, улицу 8 Марта — от Малышева до Ельцина и саму улицу Ельцина.
Ранее также сообщалось, что военная техника будет следовать со Вторчермета, в связи с чем во время ее движения будут ограничивать движение по улицам:
Напомним, что первая такая репетиция состоялась 27 мая, а 7 мая пройдет генеральная. Ранее в центре по ночам военные отрабатывали пешую часть парада, а по утрам на Вторчермете — механизированную.