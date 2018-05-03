Казахстанцы застряли в ереванском аэропорту из-за транспортной блокады
Граждане Казахстана не могут покинуть аэропорт столицы Армении
Граждане Казахстана не могут покинуть аэропорт столицы Армении
С сегодняшнего дня в стране полностью приостановлено движение поездов и самолетов. К акции протеста присоединились также водители общественного транспорта. За считанные часы практически все города страны, в том числе и Ереван, стали пешеходными. К митингу неповиновения накануне призвал своих сторонников кандидат в
Сейчас люди толпами идут с транспарантами по столичным улицам и скандируют лозунги за своего кандидата в
«У нас доброжелательное настроение! Сейчас вино, шашлыки. Мы сейчас тут все возьмем, и даже не нужно выходить из аэропорта. Говорят, что все мирно и спокойно,
Уже ближе к полудню с митингующими, а их на главной площади Еревана сейчас сотни, встретился оппозиционный лидер Никол Пашинян. Своих сторонников он попросил открыть дороги и восстановить работу аэропорта. Правда, этого так и не произошло! Во всем произошедшем Пашинян обвинил республиканцев,
«Мы протестуем против результатов вчерашнего голосования, потому что они не выбрали лидера, которого хочет видеть народ. Так что все вышли, чтобы перекрыть улицы. Сегодня в семь будет большой митинг, и мы выберем лидера, которого хотим мы, а не правительство», — объяснил манифестант Мехер Кассис.