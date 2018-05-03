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07:25 (мск), источник: Newtimes.kz

Казахстанцы застряли в ереванском аэропорту из-за транспортной блокады

Граждане Казахстана не могут покинуть аэропорт столицы Армении из-за организованной акции протеста, передает КТК.

Источник: Newtimes.kz

С сегодняшнего дня в стране полностью приостановлено движение поездов и самолетов. К акции протеста присоединились также водители общественного транспорта. За считанные часы практически все города страны, в том числе и Ереван, стали пешеходными. К митингу неповиновения накануне призвал своих сторонников кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян, которого правящая партия отказалась утвердить на пост.

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Сейчас люди толпами идут с транспарантами по столичным улицам и скандируют лозунги за своего кандидата в премьер-министры. К шествиям присоединились и студенты, которые сегодня бойкотировали занятия. Масштабную забастовку объявили сотни сотрудников аэропорта «Звартноц». Отменены или перенесены десятки авиарейсов.

Из-за транспортной блокады добраться до центра Еревана не может казахстанка Алла Дикань. Она рассказывает, что ее самолет из Шымкента приземлился в армянской столице еще в полдень, но до сих пор она не может доехать до города. На территорию воздушной гавани сейчас не пускают никакой транспорт.

«У нас доброжелательное настроение! Сейчас вино, шашлыки. Мы сейчас тут все возьмем, и даже не нужно выходить из аэропорта. Говорят, что все мирно и спокойно, когда-нибудь машины обязательно пойдут. Или мы просто отчаемся и пойдем пешком. Такое тоже может быть», — рассказала она.

Уже ближе к полудню с митингующими, а их на главной площади Еревана сейчас сотни, встретился оппозиционный лидер Никол Пашинян. Своих сторонников он попросил открыть дороги и восстановить работу аэропорта. Правда, этого так и не произошло! Во всем произошедшем Пашинян обвинил республиканцев, из-за которых он накануне не набрал достаточного количества голосов, чтобы занять пост премьера. За его кандидатуру проголосовали 45 депутатов, а 56 выступили против. Парламенту ничего не оставалось, как отклонить кандидатуру Пашиняна и признать выборы несостоявшимися. С таким решением сторонники оппозиционера не согласились.

«Мы протестуем против результатов вчерашнего голосования, потому что они не выбрали лидера, которого хочет видеть народ. Так что все вышли, чтобы перекрыть улицы. Сегодня в семь будет большой митинг, и мы выберем лидера, которого хотим мы, а не правительство», — объяснил манифестант Мехер Кассис.

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