Выставка СМИ открывается в Минске
На стенде Sputnik в рамках выставки будет задействована передвижная радиостудия — ее работу презентуют именно на минской площадке.
На стенде Sputnik в рамках выставки будет задействована передвижная радиостудия — ее работу презентуют именно на минской площадке.
МИНСК, 3 мая — Sputnik. Международная выставка «СМИ в Беларуси» пройдет в Минске с 3 по 5 мая, среди участников — информационное агентство и радио Sputnik Беларусь.
Выставка СМИ пройдет в республике уже в 22-й раз. Площадкой ее проведения стал выставочный комплекс «БелЭкспо» на проспекте Победителей.
Презентованы на выставке будут более полутысячи СМИ — не только белорусские, но и из России, КНР, Болгарии, Литвы, Азербайджана, Украины, Латвии, Германии и других государств.
Примет участие в выставке и Sputnik. На стенде информационного агентства и радио будет представлена специальная передвижная радиостудия, работу которой презентуют на минской площадке.
Кроме того, в день открытия с лекцией для белорусских журналистов выступит заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Наталья Лосева — она расскажет о стандартах и навыках работы в современных условиях.
Запланирован в рамках выставки и ряд таких крупных мероприятий, как награждение победителей и лауреатов конкурса печатных СМИ «Золотая Литера», а также