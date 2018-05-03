Выставка СМИ открывается в Минске

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Международная выставка «СМИ в Беларуси» пройдет в Минске с 3 по 5 мая, среди участников — информационное агентство и радио Sputnik Беларусь.

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Выставка СМИ пройдет в республике уже в 22-й раз. Площадкой ее проведения стал выставочный комплекс «БелЭкспо» на проспекте Победителей.

Презентованы на выставке будут более полутысячи СМИ — не только белорусские, но и из России, КНР, Болгарии, Литвы, Азербайджана, Украины, Латвии, Германии и других государств.

Примет участие в выставке и Sputnik. На стенде информационного агентства и радио будет представлена специальная передвижная радиостудия, работу которой презентуют на минской площадке.

Кроме того, в день открытия с лекцией для белорусских журналистов выступит заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Наталья Лосева — она расскажет о стандартах и навыках работы в современных условиях.