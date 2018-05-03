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07:40 (мск), источник: ЕАН

Грязь, разбитые дороги, мертвые животные: горожане задали острые вопросы мэрии Екатеринбурга

Официальный городской портал Екатеринбурга опубликовал ответы на вопросы горожан, которые они адресовали председателю комитета благоустройства мэрии города Тамаре Благодатковой.

Судя по тональности вопросов, критических замечаний к работе администрации, как-то бывает каждой весной, масса.

Критике подверглись состояние площади Первой пятилетки (постоянная грязь, мусор, торчащие куски арматуры, покосившиеся столбы, засохшие ели), тотальное отсутствие дворников, состояние проезжей части в разных районах города и вырубка сквера у Управления дороги и заброшенность аналогичного объекта в переулке Банковский.

«За 10 лет не припомню ни вывоза снега зимой ни мытья проезжей части улицы Гражданской войны летом. Листва, которая падает осенью остается на асфальте и года через 2 перегнивает. Также и с дохлыми птицами. Тротуары изредка подметают, а газоны и проезжую часть никогда!», — пример одного из вопроса.

«Кто несет ответственность за уборку объездной дороги? Страх и Ужас. И это на протяжении всего моего водительского стажа она никогда не убирается от снега, максимум сгребается на обочину. Был случай: сбитая собака на перекрестке Объездная-Амундсена пролежала на обочине с осени до весны пока не оттаяла и в начале лета труп наконец вывезли. У гостей города, проезжающих транзитом, я думаю, складывается очень “хорошее” мнение о чистоте города», — раскритиковал Благодаткову другой горожанин.

Отметим, что руководитель комитета по благоустройству претензий в свой адрес не приняла. По словам Тамары Благодатковой, все выявляемые недостатки в плане благоутройства оперативно устраняются и и все, что в ее силах, мэрия города делает.

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