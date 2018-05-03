Грязь, разбитые дороги, мертвые животные: горожане задали острые вопросы мэрии Екатеринбурга

Судя по тональности вопросов, критических замечаний к работе администрации, как-то бывает каждой весной, масса.

Критике подверглись состояние площади Первой пятилетки (постоянная грязь, мусор, торчащие куски арматуры, покосившиеся столбы, засохшие ели), тотальное отсутствие дворников, состояние проезжей части в разных районах города и вырубка сквера у Управления дороги и заброшенность аналогичного объекта в переулке Банковский.

«За 10 лет не припомню ни вывоза снега зимой ни мытья проезжей части улицы Гражданской войны летом. Листва, которая падает осенью остается на асфальте и года через 2 перегнивает. Также и с дохлыми птицами. Тротуары изредка подметают, а газоны и проезжую часть никогда!», — пример одного из вопроса.

«Кто несет ответственность за уборку объездной дороги? Страх и Ужас. И это на протяжении всего моего водительского стажа она никогда не убирается от снега, максимум сгребается на обочину. Был случай: сбитая собака на перекрестке Объездная-Амундсена пролежала на обочине с осени до весны пока не оттаяла и в начале лета труп наконец вывезли. У гостей города, проезжающих транзитом, я думаю, складывается очень “хорошее” мнение о чистоте города», — раскритиковал Благодаткову другой горожанин.