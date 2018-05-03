В Прикамье ожидаются дожди и грозы
Короткая рабочая неделя не порадует жителей края хорошей погодой.
Короткая рабочая неделя не порадует жителей края хорошей погодой.
Как сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета, 3 мая ожидается переменная облачность. Днем пройдут дожди, на юге Прикамья — грозы. Ветер
4 мая синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха ночью +1, днем +13.
Тем временем, паводок в Пермском крае набирает силу. Мы сообщали, что в Чусовском районе потоки талой воды в реке Новиковка смыли часть моста, ведущего в село Калинино. Чтобы