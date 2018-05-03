В Прикамье ожидаются дожди и грозы

Тем временем, паводок в Пермском крае набирает силу. Мы сообщали, что в Чусовском районе потоки талой воды в реке Новиковка смыли часть моста, ведущего в село Калинино. Чтобы кто-нибудь не вздумал проехать по полуразрушенному мостовому переходу, подъезд к нему заложили бетонными трубами. А в Кунгурском районе река Бабка затопила еще два мостовых перехода. В результате резкого потепления подтоплены два автомобильных моста в Моховском сельском поселении. Для проезда транспорта организован объездной путь через село Жилино.