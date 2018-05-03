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07:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Прикамье ожидаются дожди и грозы

Короткая рабочая неделя не порадует жителей края хорошей погодой.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 50% 762 мм рт. ст. 5 м/с

Как сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета, 3 мая ожидается переменная облачность. Днем пройдут дожди, на юге Прикамья — грозы. Ветер юго-восточный, южный ночью 8−13 метров. Температура воздуха днем 11−16, по северу до +6.

4 мая синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха ночью +1, днем +13.

Тем временем, паводок в Пермском крае набирает силу. Мы сообщали, что в Чусовском районе потоки талой воды в реке Новиковка смыли часть моста, ведущего в село Калинино. Чтобы кто-нибудь не вздумал проехать по полуразрушенному мостовому переходу, подъезд к нему заложили бетонными трубами. А в Кунгурском районе река Бабка затопила еще два мостовых перехода. В результате резкого потепления подтоплены два автомобильных моста в Моховском сельском поселении. Для проезда транспорта организован объездной путь через село Жилино.

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