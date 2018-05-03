Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночной ракетный удар вновь потряс Сирию - СМИ
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью
Как выглядит типичный английский дом (фото)
Анна Семенович призналась, что давно колет ботокс
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Разворот в сторону войны: главная цель США в Армении - эксперт
Кипр попросил Москву о помощи
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
Позор: Сотникова поругалась с работником аэропорта
Анна Семенович призналась, что давно колет ботокс
Дженнифер Лопез вышла на красную дорожку в леопардовом платье
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
12В тени войны
10Историческая встреча лидеров двух Корей
07:17 (мск), источник: Sputniknews.kz

Мексиканского ребенка назвали Геннадием в честь Головкина

В североамериканской стране огромное количество фанатов «мексиканского стиля» Геннадия Головкина.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 3 мая — Sputnik. Казахстанский боксер Геннадий Головкин сфотографировался с ребенком из Мексики, которого назвали в его честь.

«Знакомьтесь — этого мальчика тоже зовут Геннадий. Тот момент, когда мексиканцы называют своих детей в честь нашего чемпиона GGG», — подписано фото в официальной группе Головкина в «ВКонтакте».

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBC, IBO Геннадий Головкин часто подчеркивает, что использует «мексиканский стиль» боя. В Мексике у казахстанца большое количество поклонников.

Все новости региона
 Крупную партию сливочного масла похитил охранник со склада в Кокшетау
Гуляющие по крыше многоэтажки подростки попали на видеокамеру
Как улица стала для Никола Пашиняна дорогой в премьеры
Все девять членов экипажа разбившегося в США самолета погибли
Украина ввела новые санкции против России
Что значит для рубля решение ФРС не повышать ставку
Охранники Джонни Деппа подали на него в суд
Китай разместил ракеты на спорных островах Южно-Китайского моря
Определились финалисты Лиги чемпионов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шапито, а не игра. «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, уступив «Роме» «Ливерпуль» — в финале Лиги чемпионов спустя 11 лет. Клопп — спустя пять. И опять «Ливерпуль», как и его тренер, не выглядит фаворитом предстоящего матча
Авто
Новый «Гелик» в действии: задавайте свои вопросы Наконец-то. Наконец-то мы можем прокатиться на совершенно новом поколении легендарного G-класса
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно» Человек-оркестр — актер, продюсер и режиссер Данила Козловский поделился мыслями о женском равноправии, о том, как не решался брать свою возлюбленную на роль в «Тренере» и как годами готовился стать режиссером
Недвижимость
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
За что вас могут не выпустить за границу
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Названа страна с самым дешевым гражданством
Леди
Революционерка моды, певица: что мы знаем о жене Ким Чен Ына Что известно о первой леди одной из самых закрытых стран мира и как она влияет на положение дел в Северной Корее, читайте ниже.
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь