Мексиканского ребенка назвали Геннадием в честь Головкина
В североамериканской стране огромное количество фанатов «мексиканского стиля» Геннадия Головкина.
В североамериканской стране огромное количество фанатов «мексиканского стиля» Геннадия Головкина.
АСТАНА, 3 мая — Sputnik. Казахстанский боксер Геннадий Головкин сфотографировался с ребенком из Мексики, которого назвали в его честь.
«Знакомьтесь — этого мальчика тоже зовут Геннадий. Тот момент, когда мексиканцы называют своих детей в честь нашего чемпиона GGG», — подписано фото в официальной группе Головкина в «ВКонтакте».
Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBC, IBO Геннадий Головкин часто подчеркивает, что использует «мексиканский стиль» боя. В Мексике у казахстанца большое количество поклонников.