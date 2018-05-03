Во Владивостоке возобновили движение транспорта
ВЛАДИВОСТОК, 3 мая — РИА Новости. Трамваи и троллейбусы возобновили работу во Владивостоке после приостановления
ВЛАДИВОСТОК, 3 мая — РИА Новости. Трамваи и троллейбусы возобновили работу во Владивостоке после приостановления
Ранее мэрия отмечала, что работа трамваев, троллейбусов и морского прибрежного транспорта была приостановлена во Владивостоке
«Движение трамваев и троллейбусов во Владивостоке восстановлено. Нарушения в работе были вызваны непогодой: на улице Русской упавшее дерево повредило провода троллейбусной контактной сети, а приостановка трамваев произошла по причине подтопления на улицах Спортивной, Борисенко и площади Луговой», — говорится в сообщении.
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По сведениям Единой дежурной диспетчерской службы Владивостока, дождь и сильный ветер — местами до ураганного — сохранятся в краевом центре до конца четверга. Ожидаются сильные осадки с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов и менее. На побережье скорость ветра достигнет 27−32 метров в секунду, у мысов — порывами до 33−37 метров в секунду.
Ранее спасатели распространяли экстренное предупреждение на 2 и 3 мая