Во Владивостоке возобновили движение транспорта

Источник: РИА Новости

Ранее мэрия отмечала, что работа трамваев, троллейбусов и морского прибрежного транспорта была приостановлена во Владивостоке из-за шторма и подтопления ряда улиц в городе.

«Движение трамваев и троллейбусов во Владивостоке восстановлено. Нарушения в работе были вызваны непогодой: на улице Русской упавшее дерево повредило провода троллейбусной контактной сети, а приостановка трамваев произошла по причине подтопления на улицах Спортивной, Борисенко и площади Луговой», — говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, в районе торгового центра «Европейский», где упало дерево, специалисты продолжают работу по восстановлению контактной сети.

По данным регионального главка МЧС РФ, прогноз по осадкам оправдался частично. На значительной части идёт дождь, местами сильный, ветер северный, северо-западный 6−11 метров в секунду, на побережье порывами до 25 метров в секунду. Максимальное количество выпавших осадков за 12 часов в Хасанском муниципальном районе — 58 миллиметров, во Владивостоке — 47 миллиметров. Циклон смещается на северо-восток.

По сведениям Единой дежурной диспетчерской службы Владивостока, дождь и сильный ветер — местами до ураганного — сохранятся в краевом центре до конца четверга. Ожидаются сильные осадки с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов и менее. На побережье скорость ветра достигнет 27−32 метров в секунду, у мысов — порывами до 33−37 метров в секунду.