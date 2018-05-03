ХМАО и Свердловская область стали «шахматными» регионами России

«Наш самый успешный регион — это Ханты-Мансийский автономный округ. В ХМАО есть первая в России шахматная академия, там проходит много международных соревнований. Например, в этом году там состоится чемпионат мира среди женщин, в 2019 году Кубок мира, потом — Олимпиада. Также отмечу Татарстан, Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Кемерово, Алтай, Псковскую, Челябинскую, Новосибирскую и Свердловскую области», — цитируют функционера «Известия».

«Довольно активно шахматы развиваются в Крыму. Я связываю это с удачной игрой уроженца Крыма Сергея Карякина. В этом году мы планируем совместные проекты с международным центром “Артек”. Есть, конечно, и регионы, к которым имеются вопросы. Сейчас мы готовим расширенную статистику. Получив ее, сделаем серьезный анализ и подумаем, как помочь той или иной региональной федерации», — заключил Филатов.