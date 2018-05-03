ХМАО и Свердловская область стали «шахматными» регионами России
Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов назвал регионы, где шахматы находятся на подъеме.
Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов назвал регионы, где шахматы находятся на подъеме.
«Наш самый успешный регион — это
Проблемным территориям Федерация обещает помощь.
«Довольно активно шахматы развиваются в Крыму. Я связываю это с удачной игрой уроженца Крыма Сергея Карякина. В этом году мы планируем совместные проекты с международным центром “Артек”. Есть, конечно, и регионы, к которым имеются вопросы. Сейчас мы готовим расширенную статистику. Получив ее, сделаем серьезный анализ и подумаем, как помочь той или иной региональной федерации», — заключил Филатов.