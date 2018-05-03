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09:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Количество вредных выбросов посчитали в Красноярске

Об этом сообщили статистики.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Красноярскстата посчитали, сколько вредных веществ попадает в воздух над городом и краем. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

И вот какие цифры привели. В прошлом году на территории региона было 23,1 тысяча источников выбросов. Причем — стационарных. В результате объем загрязняющих веществ составил 8830,4 тысячи тонн.

Вместе с тем 6460,9 тысячи тонн (а это 73,2 процента общего объема) уловили и обезвредили, говорят в ведомстве. Из них утилизировали 75,2 процента, то есть 4861,3 тысячи тонн. «Утилизировали» — означает вернули в производство. Использовали для выпуска продукции или реализовали другой организации.

Итого в воздух попало 2369,5 тысячи тонн загрязняющих веществ. Причем 94,8 процентов (2245,4 тысячи тонн) — в виде газа или жидкости. Кстати, в целом, это на 0,3 процента больше, чем в 2016 году, подытожили специалисты Красноярскстата.

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