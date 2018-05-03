В Екатеринбурге возле Вечного огня поставили туалет
Общественники считают произошедшее кощунственным.
Общественники считают произошедшее кощунственным.
В Екатеринбурге на прилегающей к Вечному огню площадке установили кабинку биотуалета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил активист студенческого патриотического клуба «Победа» при Уральском федеральном университете Дмитрий Красноухов.
Кабинка туалета стоит уже на протяжении нескольких дней. Дмитрий Красноухов предложил курсантам и их руководителю перенести туалет за территорию площадки прилегающей к Вечному огню, но получил отказ. Женщина представилась руководителем патриотической организации и заявила, что туалет поставили по её просьбе для курсантов и школьников, которые стоят в карауле у Вечного огня.
Общественник спросил, кто её начальник, чтобы обратиться к нему. «Евгений Владимирович Куйвашев мой начальник», — заявила Галина Юркова.
Инцидент вызвал возмущение не только у представителя студенческой организации. Как пояснил активист свердловского отделения всероссийского общественного движения «Суть времени» Александр Кардаполов, установка биотуалета у Вечного огня иначе как кощунством расценить нельзя. «После реконструкции
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года Вечный огонь в Екатеринбурге потух. Информация об этом немедленно разлетелась по социальным сетям и СМИ. Вскоре в мэрии сообщили, что это произошло