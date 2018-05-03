В Екатеринбурге возле Вечного огня поставили туалет

В Екатеринбурге на прилегающей к Вечному огню площадке установили кабинку биотуалета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил активист студенческого патриотического клуба «Победа» при Уральском федеральном университете Дмитрий Красноухов.

Кабинка туалета стоит уже на протяжении нескольких дней. Дмитрий Красноухов предложил курсантам и их руководителю перенести туалет за территорию площадки прилегающей к Вечному огню, но получил отказ. Женщина представилась руководителем патриотической организации и заявила, что туалет поставили по её просьбе для курсантов и школьников, которые стоят в карауле у Вечного огня.

Источник: ИА REGNUM

Общественник спросил, кто её начальник, чтобы обратиться к нему. «Евгений Владимирович Куйвашев мой начальник», — заявила Галина Юркова.

Инцидент вызвал возмущение не только у представителя студенческой организации. Как пояснил активист свердловского отделения всероссийского общественного движения «Суть времени» Александр Кардаполов, установка биотуалета у Вечного огня иначе как кощунством расценить нельзя. «После реконструкции улично-дорожной сети пространство у Вечного огня, конечно, сжалось, но тем не менее там достаточно территории, чтобы поставить туалет. Можно было вынести его за вход на площадку Вечного огня или перенести на другую сторону улицы. А так, кощунство какое-то. Говорим, говорим о патриотизме и тут же ставим сортир возле самого святого», — негодует общественник.