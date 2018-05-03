Разрушенную екатеринбургскую лабораторию отдадут детям
После капитальной реконструкции.
После капитальной реконструкции.
Знаменитый памятник истории — лабораторию Симановской мельницы на улице Челюскинцев — решено превратить в детский клуб. Теперь здание ожидает капитальная реконструкция, условия которой прописаны в акте экспертизы на сайте свердловского управления госохраны объектов культурного наследия.
Как следует из документа, на данный момент состояние памятника оставляет желать лучшего. В частности, его фундаменты и стены за время эксплуатации неоднократно подвергались намоканию,
Кроме того, при осмотре здания лаборатории были обнаружены эрозия кирпичной кладки, намокание каменных конструкций сводов над подвалом и обрушение не менее 50% стропильных конструкций крыши.
В ходе задуманной реконструкции планируется довольно масштабный объем работ. Для размещения в здании детского клуба внутреннее пространство лаборатории будет полностью перепланировано, а конструктивные элементы — усилены и частично заменены.
Для персонала и посетителей клуба будут сделаны несколько обособленных выходов, на первом и втором этажах разместятся помещения для досуговых занятий, гардероб, буфетная, административные кабинеты, видеозал, кладовые и туалеты (в том числе для инвалидов).
Подвал отдадут под вентиляционную камеру, электрощитовую, насосную
В ходе реконструкции планируется демонтировать часть деревянных перегородок и кирпичных печей, стропильной конструкции крыши, центральной деревянной лестницы, крыльца бокового входа со стороны
При этом эксперты рекомендуют оставить в неприкосновенности
Здание лаборатории было построено на территории мельницы в 1907—1908 годах предпринимателями Макаровыми, которые купили здание у ее прежнего владельца — купца Ильи Симанова, в прошлом — городского головы Екатеринбурга. В 30-х годах прошлого века здание использовалось как жилое, затем в качестве склада Екатеринбургского мукомольного завода. Проект строительства ЖК «Макаровский квартал» предусматривает сохранение объекта и включение его в композицию жилого комплекса.
Кроме того, отреставрирована будет и сама Макаровская мельница. Как ранее сообщало «Уралинфорбюро», там планируется полный демонтаж современных внутренних конструкций здания, включая железобетонный каркас, перекрытия, лестницы, лестничные клетки и перегородки.
Вместо них планируется установить новый монолитный железобетонный фундамент, колонны, плиты перекрытия,