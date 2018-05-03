Андрей Травников поздравил борца Романа Власова с победой на чемпионате Европы

В телеграмме, в частности, говорится: «Своим прекрасным выступлением Вы вновь подтвердили заслуженный статус лидера в этом виде борьбы и имидж Новосибирской области, как территории спорта высших достижений. Все жители Новосибирской области гордятся Вами и Вашими многочисленными победами! Желаю Вам успехов в любимом виде спорта, крепкого здоровья и благополучия!».

Выступая в весовой категории до 77 кг, Роман Власов в финальном поединке обыграл сербского спортсмена Виктора Немеша со счетом 5:1. Напомним, что для новосибирского борца эта победа стала третьей в карьере на чемпионатах Европы. Также в копилке Романа Власова — два титула Чемпиона мира.

Соревнования проходят в Каспийске с 30 апреля по 6 мая, в них принимают участие около 450 атлетов из 35 стран. В турнире разыгрываются медали в вольной борьбе среди мужчин и женщин, а также в греко-римской борьбе.

СПРАВКА

Роман Власов родился 6 октября 1990 года в Новосибирске. С 6 лет занимался греко-римской борьбой в спортивном комплексе «Динамо», студент Новосибирского государственного аграрного университета. Начинал тренироваться у тренера Вячеслава Викторовича Роденко, с 2002 года занимается под руководством заслуженного тренера СССР и России Виктора Михайловича Кузнецова.

Многократный победитель международных турниров, чемпион России, Европы и мира.