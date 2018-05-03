Парад, эстафета, салют: программа празднования 9 Мая в Новосибирске
В День Победы в Новосибирске запланировано немало официальных и массовых мероприятий.
В День Победы в Новосибирске запланировано немало официальных и массовых мероприятий.
Празднование Дня Победы в этом году начнётся в 9 часов 15 минут с церемонии возложения цветов к бюсту маршала авиации А. И. Покрышкина (на пересечении Красного проспекта и улицы Свердлова).
Колонна пройдёт по Октябрьской магистрали, Красному проспекту до Дома офицеров (Красный проспект, 63).
Во главе шествия пройдут курсанты со Знаменем Победы, а также ретротехника времен ВОВ. Участники шествия пронесут флаги СССР, союзных республик и флаг Победы. Непосредственно перед Бессмертным полком идёт Новосибирский городской духовой оркестр.
Она завершится фейерверками, которые прогремят сразу на нескольких городских площадках: на площади имени Ленина, мемориальном комплексе «Монумент Славы», городском пляже «Наутилус» (артиллерийский салют), стадионе «Локомотив», площадке у ДК «Академия» в Советском районе (улица Ильича, 4), на территории детской музыкальной школы № 9 (улица Молодости, 13).
Где будут Вахты памяти?