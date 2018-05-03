Парад, эстафета, салют: программа празднования 9 Мая в Новосибирске

Празднование Дня Победы в этом году начнётся в 9 часов 15 минут с церемонии возложения цветов к бюсту маршала авиации А. И. Покрышкина (на пересечении Красного проспекта и улицы Свердлова).

В 10 часов — военный парад войск Сибирского гарнизона на площади им. Ленина.

В 10 часов 45 минут стартует общественная гражданская акция «Бессмертный полк».

Колонна пройдёт по Октябрьской магистрали, Красному проспекту до Дома офицеров (Красный проспект, 63).

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Во главе шествия пройдут курсанты со Знаменем Победы, а также ретротехника времен ВОВ. Участники шествия пронесут флаги СССР, союзных республик и флаг Победы. Непосредственно перед Бессмертным полком идёт Новосибирский городской духовой оркестр.

В 11 часов 30 минут начнётся военно-патриотическая программа у здания Дома офицеров.

программа у здания Дома офицеров. С 12 до 19 часов в Первомайском сквере состоятся праздничная интерактивная программа, информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации — твой выбор!».

акция «Военная служба по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации — твой выбор!». В 12 часов 30 минут — торжественный митинг и возложение венков к Вечному огню на Монументе Славы.

В 13 часов врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть возложат венки и цветы на мемориальном воинском захоронении «Раненый воин» (Заельцовское кладбище).

С 13 часов 30 минут до 17 часов 30 минут — 72-я городская легкоатлетическая эстафета памяти маршала авиации А. И. Покрышкина (на Красном проспекте — от улицы Депутатской до улицы Сибревкома).

С 15 до 18 часов на территории 17-го Военного городка Октябрьского района города Новосибирска (плац между домами № 5 и 7) состоится историческая реконструкция, посвящённая празднованию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

войск в Сталинградской битве. С 18 до 21 часа 50 минут — на площади имени Ленина пройдёт праздничная программа.

Она завершится фейерверками, которые прогремят сразу на нескольких городских площадках: на площади имени Ленина, мемориальном комплексе «Монумент Славы», городском пляже «Наутилус» (артиллерийский салют), стадионе «Локомотив», площадке у ДК «Академия» в Советском районе (улица Ильича, 4), на территории детской музыкальной школы № 9 (улица Молодости, 13).

Где будут Вахты памяти?