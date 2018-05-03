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08:28 (мск), источник: Zakon.kz

Учащиеся школ Алматы стали полноправными помощниками полиции

Нагрудные жетоны и соответствующие шевроны вручили членам отрядов ЮПП.

Учащиеся общеобразовательных школ Алматы стали полноправными помощниками полиции, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

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В мероприятии по посвящению юных блюстителей порядка в борцы с правонарушителями, состоявшемся в стенах лицей № 159, приняли участие руководство ювенальной полиции Местной полицейской службы Алматы и представители общественного объединения по содействию полиции в охране правопорядка.

«История создания аналогичных отрядов берет свое начало еще с 2007 года, когда во всех общеобразовательных учебных заведениях Алматы был введен институт школьных инспекторов полиции. Одним из положительных моментов в совместной работе с педагогическим коллективом было создание отряда юных помощников полиции из числа самих учащихся. Впервые отряд ЮПП заявил о себе с трибун школы № 157 Ауэзовского района, там он стал функционировать в пилотном варианте. Теперь же такие формирования работают повсеместно и действуют по принципу “равный равному”. Помощники школьных инспекторов полиции на вверенных им участках проводят профилактическую работу по охране правопорядка и обеспечению безопасности учащихся в школах. Благодаря совместной работе школьных инспекторов, педагогических коллективов и ученических формирований, ежегодно наблюдается тенденция стабильного снижения преступности среди учащихся», — сообщила начальник отдела ювенальной полиции Местной полицейской службы ДВД города Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.

Главным событием мероприятия явилось вручение удостоверений, пронумерованных нагрудных жетонов и соответствующих шевронов членам отрядов ЮПП. Новоиспеченные помощники дали клятву верности своему делу. А полицейские рассказали юным блюстителям порядка о важности и ответственности функций, возложенных на ребят, и пожелали им успехов на новом поприще.

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