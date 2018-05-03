Учащиеся школ Алматы стали полноправными помощниками полиции

«История создания аналогичных отрядов берет свое начало еще с 2007 года, когда во всех общеобразовательных учебных заведениях Алматы был введен институт школьных инспекторов полиции. Одним из положительных моментов в совместной работе с педагогическим коллективом было создание отряда юных помощников полиции из числа самих учащихся. Впервые отряд ЮПП заявил о себе с трибун школы № 157 Ауэзовского района, там он стал функционировать в пилотном варианте. Теперь же такие формирования работают повсеместно и действуют по принципу “равный равному”. Помощники школьных инспекторов полиции на вверенных им участках проводят профилактическую работу по охране правопорядка и обеспечению безопасности учащихся в школах. Благодаря совместной работе школьных инспекторов, педагогических коллективов и ученических формирований, ежегодно наблюдается тенденция стабильного снижения преступности среди учащихся», — сообщила начальник отдела ювенальной полиции Местной полицейской службы ДВД города Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.