В Уфе родители могут воспользоваться услугами социальной няни

Источник: Reuters

В Уфе родители могут воспользоваться услугой по кратковременному присмотру за ребенком в возрасте до трёх лет. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Минимальное время присмотра составляет 165 минут, максимальное — 195 минут. Услугой можно воспользоваться не более двух раз в неделю.