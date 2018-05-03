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08:26 (мск), источник: АиФ Уфа

В Уфе родители могут воспользоваться услугами социальной няни

Максимальное время предоставления услуги составляет 195 минут.

Источник: Reuters

В Уфе родители могут воспользоваться услугой по кратковременному присмотру за ребенком в возрасте до трёх лет. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Минимальное время присмотра составляет 165 минут, максимальное — 195 минут. Услугой можно воспользоваться не более двух раз в неделю.

Данная услуга оказывается организациями социального обслуживания населения, оказывающими услуги на дому. Для её получения родителю или иному законному представителю ребенка нужно подать заявление с приложением необходимых документов в Отделение социальной помощи семье и детям в Ленинском районе на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании по адресу: ул. Гафури, 103. Телефон: 250−77−00.

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