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10:37 (мск), источник: Publika.md

Хирург из Молдовы провёл в Румынии трансплантацию лёгких

Уроженец Молдовы хирург Игорь Тудораке провёл в Румынии первые операции по трансплантации лёгких.

Свою карьеру он начал в столичной Республиканской клинической больнице. Его наставником был директор медучреждения Анатолий Чуботару.

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«Я хорошо его знаю, он был одногруппником моего сына, часто бывал у нас в гостях. Он всё делает очень скрупулёзно», — сказал Анатолий Чуботару.

Окончив Медуниверситет в Молдове, Игорь Тудораке поступил на резидентуру в Румынию. Уже более 15 лет он работает в немецком Ганновере, где возглавляет крупнейший центр трансплантации легких. Он даже стал героем одного из документальных фильмов.

«Программа трансплантации лёгких в Германии, одна из самых лучших в мире. Клиника в Ганновере конкурирует с клиникой из США. Ежегодно они осуществляют 130−140 операций», — сообщил Анатолий Чуботару.

Недавно хирургу Тудораке предложили провести операции в Румынии. Он пересадил лёгкие двум пациентам.

«У румынских пациентов практически нет возможности сделать трансплантацию лёгких за границей. Каждая страна заботится в первую очередь о своих больных, которым отдает органы. Для страны, которая внедряет свою программу трансплантации — это большое событие!»

Одно такое хирургическое вмешательство обходится государству в 80 тысяч евро. Длится операция шесть часов.

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