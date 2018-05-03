Хирург из Молдовы провёл в Румынии трансплантацию лёгких

«Я хорошо его знаю, он был одногруппником моего сына, часто бывал у нас в гостях. Он всё делает очень скрупулёзно», — сказал Анатолий Чуботару.



Окончив Медуниверситет в Молдове, Игорь Тудораке поступил на резидентуру в Румынию. Уже более 15 лет он работает в немецком Ганновере, где возглавляет крупнейший центр трансплантации легких. Он даже стал героем одного из документальных фильмов.



«Программа трансплантации лёгких в Германии, одна из самых лучших в мире. Клиника в Ганновере конкурирует с клиникой из США. Ежегодно они осуществляют 130−140 операций», — сообщил Анатолий Чуботару.



Недавно хирургу Тудораке предложили провести операции в Румынии. Он пересадил лёгкие двум пациентам.



«У румынских пациентов практически нет возможности сделать трансплантацию лёгких за границей. Каждая страна заботится в первую очередь о своих больных, которым отдает органы. Для страны, которая внедряет свою программу трансплантации — это большое событие!»



Одно такое хирургическое вмешательство обходится государству в 80 тысяч евро. Длится операция шесть часов.