В Красноярске рассыпающиеся бордюры решили зашпаклевать

Бордюры, которые установили в прошлом году в мкр Покровка г. Красноярска начали рассыпаться. И вместо того, чтобы заменить их на качественные, их шпаклюют, сообщает депутат Владимир Владимиров.

Оригинально замаскируют некачественную работу на ул. 3-ей Дальневосточной. Подрядчики уже больше недели замазывают их шпаклёвкой, а потом белят. По рассказам местных жителей, перед тем, как начать работы, бордюры промыли от пыли и песка. Как уверяют строители, всё это ненадолго и в ближайшее время они снова рассыплются.