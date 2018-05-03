Движение по улице Горького ограничат с 10 мая
В Красноярске с 10 мая частично перекроют движение транспорта по улице Горького. Как сообщают в мэрии города, это связано с ремонтом «Исторического квартала».
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В Красноярске с 10 мая частично перекроют движение транспорта по улице Горького. Как сообщают в мэрии города, это связано с ремонтом «Исторического квартала».
Теперь на автомобиле нельзя будет проехать по четной стороне ул. Горького на участке от ул. Карла Маркса до дома по адресу Горького, 19. Также машинам запретят проезд от ул. Бограда до Горького, 19. Ограничение введут 10 мая в 9.00. Оно будет действовать до 31 декабря этого года.