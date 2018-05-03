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07:42 (мск), источник: НИА Красноярск

Движение по улице Горького ограничат с 10 мая

В Красноярске с 10 мая частично перекроют движение транспорта по улице Горького. Как сообщают в мэрии города, это связано с ремонтом «Исторического квартала».

Источник: НИА Красноярск

Теперь на автомобиле нельзя будет проехать по четной стороне ул. Горького на участке от ул. Карла Маркса до дома по адресу Горького, 19. Также машинам запретят проезд от ул. Бограда до Горького, 19. Ограничение введут 10 мая в 9.00. Оно будет действовать до 31 декабря этого года.

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