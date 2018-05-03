Движение по улице Горького ограничат с 10 мая

Теперь на автомобиле нельзя будет проехать по четной стороне ул. Горького на участке от ул. Карла Маркса до дома по адресу Горького, 19. Также машинам запретят проезд от ул. Бограда до Горького, 19. Ограничение введут 10 мая в 9.00. Оно будет действовать до 31 декабря этого года.