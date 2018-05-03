В Красноярске выбрали Мисс и Мистера края

Кроме того, девушки демонстрировали дефиле в купальниках. Члены жюри оценивали не только внешность участников и их умение держаться перед публикой, но и оригинальность, творческие способности. Титул «Мистер Красноярский край-2018» получил 23-летний студент СибГУ им. Решетнева Сергей Солдатов. Молодой человек учится по специальности «Управление человеческими ресурсами», увлекается экстремальными видами спорта, боксом, кулинарией.