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07:43 (мск), источник: НИА Красноярск

В Красноярске выбрали Мисс и Мистера края

1 мая в Красноярске прошел финал конкурса «Мисс и Мистер Красноярский край». Как сообщают в «Академии международных конкурсов красоты», он состоял из нескольких этапов: визитная карточка, творческий номер, выход в вечерних нарядах.

Источник: НИА Красноярск

Кроме того, девушки демонстрировали дефиле в купальниках. Члены жюри оценивали не только внешность участников и их умение держаться перед публикой, но и оригинальность, творческие способности. Титул «Мистер Красноярский край-2018» получил 23-летний студент СибГУ им. Решетнева Сергей Солдатов. Молодой человек учится по специальности «Управление человеческими ресурсами», увлекается экстремальными видами спорта, боксом, кулинарией.

«Мисс Красноярский край-2018» стала Галина Макшакова. Ей 25 лет, она является ведущим специалистом «ООО РН-Ванкор» по управлению капитальным строительством. Девушка увлекается катанием на сноуборде, квестами, интересуется искусством. Победители представят Россию на международных конкурсах красоты в Китае.

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