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08:32 (мск), источник: ИА Башинформ

Река Уфа за сутки поднялась на полметра

УФА, 3 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Башгидромет продолжает мониторить гидрологическую обстановку на реках Башкирии.

По данным управления, за сутки река Белая в районе Монумента Дружбы в Уфе поднялась на 18 сантиметров — по состоянию на 8 утра 3 мая уровень воды достиг 321 см. Измерения в районе Стерлитамака показали «прирост» в 49 сантиметров (до 226 см).

Вода в реке Уфе в районе Шакши за сутки поднялась до 360 см (+54 см), в реке Дема в районе Бочкарева опустилась до 421 см (-25 см). Все уровни даны относительно нуля гидропоста. Реки находятся в берегах.

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