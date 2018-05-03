Река Уфа за сутки поднялась на полметра

По данным управления, за сутки река Белая в районе Монумента Дружбы в Уфе поднялась на 18 сантиметров — по состоянию на 8 утра 3 мая уровень воды достиг 321 см. Измерения в районе Стерлитамака показали «прирост» в 49 сантиметров (до 226 см).