СМИ узнали об условиях отставки главного тренера «Кайрата»
Главный тренер алматинского футбольного клуба «Кайрата» Карлос Алос Феррер уже летом может покинуть свой пост, передает vesti.kz.
Главный тренер алматинского футбольного клуба «Кайрата» Карлос Алос Феррер уже летом может покинуть свой пост, передает vesti.kz.
По информации издания, испанский специалист уйдет в отставку в том случае, если алматинцы не выйдут в групповую стадию Лиги Европы. На посту главного тренера «Кайрата» его может заменить украинец Роман Пилипчук.
В настоящее время Пилипчук работает ассистентом главного тренера московского «Спартака». В интервью корреспонденту «Спорт-Экспресс» специалист заявил, что летом покинет клуб и начнет самостоятельную работу.
Феррер возглавил «Кайрат» в июле 2017 года, заменив грузина Кахабера Цхададзе. Под руководством испанца алатинский клуб в прошлом сезоне стал серебряным призером казахстанской
В 2018 году Феррер потерпел первое поражение с «Кайратом», разгромно проиграв «Астане» в матче за Суперкубок — 0:3. Его контракт рассчитан до конца 2019 года.
В текущем сезоне КПЛ «Кайрат» с 17 очками после семи туров идет на втором месте в турнирной таблице, отставая на пять баллов от «Астаны», которая сыграла на один матч больше.