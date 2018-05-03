СМИ узнали об условиях отставки главного тренера «Кайрата»

Источник: Newtimes.kz

По информации издания, испанский специалист уйдет в отставку в том случае, если алматинцы не выйдут в групповую стадию Лиги Европы. На посту главного тренера «Кайрата» его может заменить украинец Роман Пилипчук.

В настоящее время Пилипчук работает ассистентом главного тренера московского «Спартака». В интервью корреспонденту «Спорт-Экспресс» специалист заявил, что летом покинет клуб и начнет самостоятельную работу.

Феррер возглавил «Кайрат» в июле 2017 года, заменив грузина Кахабера Цхададзе. Под руководством испанца алатинский клуб в прошлом сезоне стал серебряным призером казахстанской премьер-лиги и выиграл Кубок, пройдя без поражений 14 матчей — 13 побед и одна ничья. При этом команда выдала серию из восьми побед подряд в КПЛ.

В 2018 году Феррер потерпел первое поражение с «Кайратом», разгромно проиграв «Астане» в матче за Суперкубок — 0:3. Его контракт рассчитан до конца 2019 года.