Трампа выдвинули на Нобелевскую премию

«С момента вступления в должность президент Трамп неустанно работал, чтобы оказать максимальное давление на Северную Корею, чтобы она прекратила свою незаконную программу оружия и чтобы принести мир в регион, — подчеркнули депутаты.

— Несмотря на то что Северная Корея десятилетиями игнорирует требования международного сообщества, политика президента Трампа «мир через силу» работает и приносит мир на Корейский полуостров. Мы полагаем, что никто так не достоин признания комитета в 2019 году, чем президент Трамп за его неустанную работу по достижению мира во всем мире".



27 апреля на границе КНДР и Южной Кореи состоялся межкорейский саммит с участием лидеров двух стран. Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию «О мире, процветании и объединении Корейского полуострова».