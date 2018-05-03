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07:46 (мск), источник: 365info.kz

Трампа выдвинули на Нобелевскую премию

Авторы инициативы подчеркивают огромную, по их мнению, заслугу Трампа в мирном урегулировании на Корейском полуострове.

Фракция Республиканской партии в палате представителей Конгресса США подала в Нобелевский комитет заявку на присвоение американскому президенту Дональду Трампу Нобелевской премии мира. Об этом сообщает ria.ru.

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«С момента вступления в должность президент Трамп неустанно работал, чтобы оказать максимальное давление на Северную Корею, чтобы она прекратила свою незаконную программу оружия и чтобы принести мир в регион, — подчеркнули депутаты.

— Несмотря на то что Северная Корея десятилетиями игнорирует требования международного сообщества, политика президента Трампа «мир через силу» работает и приносит мир на Корейский полуостров. Мы полагаем, что никто так не достоин признания комитета в 2019 году, чем президент Трамп за его неустанную работу по достижению мира во всем мире".

27 апреля на границе КНДР и Южной Кореи состоялся межкорейский саммит с участием лидеров двух стран. Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию «О мире, процветании и объединении Корейского полуострова».

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