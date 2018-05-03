Покорившая Тимати казахстанка споет со звездой Black Star
Назима Джанибекова на следующем концерте будет выступать вместе с артистом лейбла Black Star — рэпером Скруджи. Процесс репетиции транслировался на канале ТНТ в выпуске шоу «ПЕСНИ. Реалити».
Назима Джанибекова на следующем концерте будет выступать вместе с артистом лейбла Black Star — рэпером Скруджи. Процесс репетиции транслировался на канале ТНТ в выпуске шоу «ПЕСНИ. Реалити».
Участница шоу «Песни» на ТНТ казахстанка Назима Джанибекова будет выступать вместе с артистом лейбла Black Star — рэпером Скруджи. Об это исполнительница написала на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.
Назима Джанибекова на следующем концерте споет дуэтом с артистом лейбла Black Star рэпером Скруджи. К слову, сам процесс репетиции транслировался на канале ТНТ в выпуске шоу «ПЕСНИ. Реалити».