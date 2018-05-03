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07:51 (мск), источник: Nur.kz

Покорившая Тимати казахстанка споет со звездой Black Star

Назима Джанибекова на следующем концерте будет выступать вместе с артистом лейбла Black Star — рэпером Скруджи. Процесс репетиции транслировался на канале ТНТ в выпуске шоу «ПЕСНИ. Реалити».

Участница шоу «Песни» на ТНТ казахстанка Назима Джанибекова будет выступать вместе с артистом лейбла Black Star — рэпером Скруджи. Об это исполнительница написала на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

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Назима Джанибекова на следующем концерте споет дуэтом с артистом лейбла Black Star рэпером Скруджи. К слову, сам процесс репетиции транслировался на канале ТНТ в выпуске шоу «ПЕСНИ. Реалити».

Напомним, покорившая ТНТ Назима Джанибекова рассказала о разводе.

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