Экс-вратарь «Трактора» подписал контракт в НХЛ

Контракт рассчитан на один год. Напомним, Павел Францоуз три сезона отыграл в южноуральской столице (с 2015/16 по 2017/18), в последнем из которых завоевал с «черно-белыми» бронзовые медали Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Всего в составе «Трактора» на счету 27-летнего вратаря 101 матч, (40 из них — победные, 10 — «сухие»), две результативные передачи. Процент отраженных бросков составил 94,4%, а коэффициент надежности — 1,78.