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08:35 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Экс-вратарь «Трактора» подписал контракт в НХЛ

Бывший голкипер челябинского «Трактора» Павел Францоуз стал игроком команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Чех пополнил состав «Колорадо», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт заокеанского клуба.

Контракт рассчитан на один год. Напомним, Павел Францоуз три сезона отыграл в южноуральской столице (с 2015/16 по 2017/18), в последнем из которых завоевал с «черно-белыми» бронзовые медали Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Всего в составе «Трактора» на счету 27-летнего вратаря 101 матч, (40 из них — победные, 10 — «сухие»), две результативные передачи. Процент отраженных бросков составил 94,4%, а коэффициент надежности — 1,78.

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