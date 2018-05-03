Экс-вратарь «Трактора» подписал контракт в НХЛ
Бывший голкипер челябинского «Трактора» Павел Францоуз стал игроком команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Бывший голкипер челябинского «Трактора» Павел Францоуз стал игроком команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Чех пополнил состав «Колорадо», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на официальный
Контракт рассчитан на один год. Напомним, Павел Францоуз три сезона отыграл в южноуральской столице (с 2015/16 по 2017/18), в последнем из которых завоевал с «черно-белыми» бронзовые медали Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Всего в составе «Трактора» на счету 27-летнего вратаря 101 матч, (40 из них — победные, 10 — «сухие»), две результативные передачи. Процент отраженных бросков составил 94,4%, а коэффициент надежности — 1,78.