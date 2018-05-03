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08:56 (мск), источник: Комсомольская правда

25 тысяч южноуральцев получат письма от президента РФ

Все они ветераны Великой Отечественной войны.

Источник: Комсомольская правда

На этой и следующей неделе 25 тысяч южноуральских ветеранов получат персональные поздравления с Днем Победы от президента России, сообщает пресс-служба Челябинского филиала ФГУП «Почта России».

— В каждом конверте лежит открытка. На ее лицевой стороне старая фотография, которая запечатлела встречу демобилизованных воинов на Белорусском вокзале, — рассказывают на почте. — На обороте — несколько сюжетов. Это военный парад на Красной площади. Женщины во время конвейерной сборки пистолетов-пулеметов. Боец беседует с мальчиком, родителей которого угнали в Германию. Дети, освобожденные из Освенцима. И, конечно, салют Победы.

Если кого-то из ветеранов не окажется дома, послание целый месяц обещают хранить на почте. Если кто-либо переехал в другой регион, его найдут при помощи Пенсионного фонда России. Почтовики обещают, что каждый конверт с изображением Ордена Отечественной войны найдет своего адресата.

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