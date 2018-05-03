25 тысяч южноуральцев получат письма от президента РФ

Источник: Комсомольская правда

На этой и следующей неделе 25 тысяч южноуральских ветеранов получат персональные поздравления с Днем Победы от президента России, сообщает пресс-служба Челябинского филиала ФГУП «Почта России».

— В каждом конверте лежит открытка. На ее лицевой стороне старая фотография, которая запечатлела встречу демобилизованных воинов на Белорусском вокзале, — рассказывают на почте. — На обороте — несколько сюжетов. Это военный парад на Красной площади. Женщины во время конвейерной сборки пистолетов-пулеметов. Боец беседует с мальчиком, родителей которого угнали в Германию. Дети, освобожденные из Освенцима. И, конечно, салют Победы.