В ботаническом саду Калининграда зацвела сакура
В ботаническом саду Калининграда зацвела сакура и ранние сорта сирени, рассказала сотрудник сада Светлана Калинина.
В ботаническом саду Калининграда зацвела сакура и ранние сорта сирени, рассказала сотрудник сада Светлана Калинина.
В ботаническом саду сейчас можно увидеть разнообразные декоративные формы вишни мелкопильчатой и вишни короткощетинистой дальневосточного происхождения.
«Практического применения плодам сакуры нет — они чаще всего несъедобные, очень мелкие, а большинство сакур вообще не плодоносят. Цветение сакуры продолжается обычно 5−10 дней, в зависимости от погодных условий. После сакуры приглашаю на цветение сирени. Ранние ее сорта можно увидеть уже сейчас», — рассказала Калинина.
Кстати, работа сада продлена на один час: теперь он открыт для посещения с 10.00 до 20.00.